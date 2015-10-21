В онлайн-режиме. Пермяки могут посмотреть работу дорожной техники через интернет

Posted 21 октября 2015, 10:49
Published 21 октября 2015, 10:49
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
В Перми запущен сервис, благодаря которому отследить перемещение по городу специализированной техники, осуществляющей улично-дорожные работы, может любой желающий. Посмотреть передвижение можно на специальном сайте, который пока что работает в тестовом режиме.
Администрация Перми сообщает, что по муниципальному контракту каждая единица техники должна быть оснащена GPS-навигацией. Ранее данные были доступны только для заказчиков, но новый интернет-сервис сделал это доступным каждому жителю города. В какой-то степени сервис можно считать дополнительным контролем работы служб по уборке дорог.
«Мониторинг за работой подрядных организаций ведется в ежедневном режиме, а во время снегопадов и ночью также в формате контрольных объездов территории. Новый портал будет служить хорошим дополнительным способом контроля, а также позволит сравнить наглядную ситуацию с цифрами, которые предоставляют подрядчики в своих отчетах», — отметил Александр Власов, заместитель начальника управления внешнего благоустройства администрации Перми.