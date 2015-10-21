В онлайн-режиме. Пермяки могут посмотреть работу дорожной техники через интернет

«Мониторинг за работой подрядных организаций ведется в ежедневном режиме, а во время снегопадов и ночью также в формате контрольных объездов территории. Новый портал будет служить хорошим дополнительным способом контроля, а также позволит сравнить наглядную ситуацию с цифрами, которые предоставляют подрядчики в своих отчетах», — отметил Александр Власов, заместитель начальника управления внешнего благоустройства администрации Перми.