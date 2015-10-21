В Прикамье объявлен конкурс на замещение должности гендиректора краевого фонда капремонта

Из положения конкурса следует, что претенденты на должность должны иметь опыт работы в сфере строительства и ЖКХ не менее 10 лет, не иметь судимости, не состоять на учете в наркодиспансере, обладать навыками публичного общения и уметь эффективно взаимодействовать с органами государственной власти и местного самоуправления.