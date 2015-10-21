В Прикамье объявлен конкурс на замещение должности гендиректора краевого фонда капремонта

Posted 21 октября 2015, 10:56
Published 21 октября 2015, 10:56
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
В Перми с 9 ноября стартует первый этап конкурса на замещение должности генерального директора НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», сообщает пресс-служба краевого министерства строительства и ЖКХ.
Из положения конкурса следует, что претенденты на должность должны иметь опыт работы в сфере строительства и ЖКХ не менее 10 лет, не иметь судимости, не состоять на учете в наркодиспансере, обладать навыками публичного общения и уметь эффективно взаимодействовать с органами государственной власти и местного самоуправления.
Напомним, краевые власти планировали выбрать гендиректора фонда в 2014 году, однако он так и не был объявлен. С 7 сентября в должность и.о. генерального директора «Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» вступил Сергей Трандин. Его предшественник Алексей Иванов покинул должность в июне 2015 года.
Сергей Трандин в 1996 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Его путь по карьерной лестнице начался с должности инженера ОАО «Уралсвязьинформ». С 2009 года Трандин возглавлял Челябинский филиал ОАО «Уралсвязьинформ», а в 2011 стал директором Челябинского филиала ОАО «Ростелеком».