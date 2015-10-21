Земельный вопрос. Рослесхоз не одобрил перенос зоопарка на Нагорный

Отдельно поднимались вопросы финансирования строительства, электрофикации территории, строительстве подстанции. Отмечается, что в этом году на строительство зоопарка будет выделено 10 млн рублей. При этом общие затраты на строительство двух очередей зоопарка составят примерно 1,5 млрд рублей с учетом переезда зоопарка и без строительства третьей очереди, которая обойдется властям еще в 1 млрд рублей.