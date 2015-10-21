Земельный вопрос. Рослесхоз не одобрил перенос зоопарка на Нагорный

Posted 21 октября 2015, 04:58
Published 21 октября 2015, 04:58
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Вчера, 20 октября, прошло заседание градостроительного совета при Пермской гордуме по вопросу о переносе пермского зоопарка на Нагорный.
Как сообщает «Новый компаньон», первый зампред думы Аркадий Кац сообщил, что поступил ответ Рослесхоза на запрос властей о переносе зоопарка: «Ответ очень плохой, хуже, чем о Черняевском лесе. Однозначный ответ. Снова нет».
Но не все так плохо. Министр природных ресурсов Константин Черемушкин рассказал, что «в городе нашли участок площадью 45 гектаров, который по своим параметрам соответствует тому, который планируется изъять из городских лесов», пишет «Business-Class». Этот лес расположен за микрорайоном Ива.
Начальник отдела региональной экологической политики министерства природных ресурсов Ольга Голикова заявила, что вопросы подключения к коммунальным сетям и транспортная доступность стали ключевыми факторами выбора места. Кроме того, она отметила, что власти не отказывались от проекта испанского архитектора создать зоопарк, вписывающийся в окружающий ландшафт.
Вместе с тем, правозащитник Денис Галицкий высказал мнение, что на первый план сейчас выходит вопрос об экономической целесообразности зоопарка в виду последних мировых событий.
Отдельно поднимались вопросы финансирования строительства, электрофикации территории, строительстве подстанции. Отмечается, что в этом году на строительство зоопарка будет выделено 10 млн рублей. При этом общие затраты на строительство двух очередей зоопарка составят примерно 1,5 млрд рублей с учетом переезда зоопарка и без строительства третьей очереди, которая обойдется властям еще в 1 млрд рублей.
По итогам обсуждения проект переноса зоопарка на Нагорный был одобрен членами градсовета.