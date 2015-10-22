«Нас хотят сделать бомжами!». Жители Запруда вновь вышли на пикет

Posted 22 октября 2015, 09:18
Published 22 октября 2015, 09:18
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Сегодня, 22 октября, у стен Пермской городской думы и Правительства Пермского края прошел пикет жителей микрорайона Запруд. Как и в прошлый раз, поводом для выхода на улицу послужили судебные тяжбы жителей Запруда и нефтяных компаний.
Получив свои участки более 10 лет назад, пермяки продали квартиры, взяли кредиты и построили дома. В конце 2014 года собственники участков получили иски о сносе их домов и запрете что-либо строить в будущем.
«Получаем немотивированные отказы Росреестра, администрации Перми, судебные акты. В период строительства с 2008 года никто никогда никаких требований к нам не предъявлял», — переживают жители района.
Сейчас около 300 семей по документам являются бомжами. «В совсем уже скором будущем будут исполнять судебные решения — сносить наши дома, но только вместе с нами», — пишут в своем коллективном обращении губернатору собственники «проблемной» земли. Они просят урегулировать ситуацию «в целях недопущения социального взрыва и соблюдения законодательства» .
Жители Запруда уже написали обращение к губернатору Пермского края Виктору Басаргину и сняли фильм о своей проблеме.
«28 числа истекает срок коллективного обращения к губернатору. По итогам его ответа будет решено, пойдем ли мы на общий со всеми деревнями митинг или нет. Для власти в таком случае все будет плохо, ведь у них на носу выборы!», — уверена Любовь.
Зинаида Веснена приобрела участок в Запруде два года назад, после чего ей стали поступать судебные иски:
«Пару лет назад мы приобрели там участок. Спустя несколько месяцев стали приходить письма из суда. Как оказалось, нефтяные компании начали увеличивать охранную зону и теперь частная собственность может перейти к ним. Мы вышли, чтобы власть обратила на нас внимание, — объясняет Зинаида. — Администрация уклоняется — говорит, что не в курсе нахождения этих нефтепроводов. Зачем они это делают? На всех картах уже много лет указано месторасположение труб».
Напомним, изначально, когда на земельных участках появились собственники, охранную зону для трубопроводов расположили в радиусе 25 метров, но после того, как начались судебные тяжбы, нефтяники заявили, что охранная зона составляет не 25 метров, а 125. В эти минимально допустимые расстояния попадают порядка 100–150 участков только в Запруде.
«Сейчас запрещают регистрацию в 500 метрах от трубы. Что будет дальше — неизвестно», — переживает жительница.
В отношении Татьяны и ее матери суд уже определил — дом под снос.
«Суд утвердил решение о сносе моего жилого дома, при этом суд не определил ни места моего дальнейшего жительства, ни места регистрации. Кроме того, суд абсолютно не учитывает, что имеется разрешение на строительство, которое рассчитано до 2019 года. Пусть власть нам ответит, что для них важнее: человек или нефть? Конституция написана для трубы или человека? Администрация не имеет права распоряжаться нашими землями! 19 октября судебное решение вступило в законную силу. Сейчас у меня шесть месяцев на подачу кассационной жалобы. Но решение суда я должна исполнить в течение 30 дней. Где я буду жить? Не знаю, но сейчас нас оставляют бомжами».
На данный момент Пермский краевой суд вынес решение о сносе для четырех домов. Проблема жителей Запруда не единичная. Компания «Северо-Западные магистральные нефтепроводы» через суд также пытается добиться сноса всех построек в деревне Адищево Добрянского района. В судебном процессе компания делает упор на то, что участки входят в охранную зону нефтепровода, и по закону там не может находиться никаких построек. Похожие истории с угрозой сноса строений происходят, например, в Архиерейке и Ерепетах