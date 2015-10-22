«Нас хотят сделать бомжами!». Жители Запруда вновь вышли на пикет

«Суд утвердил решение о сносе моего жилого дома, при этом суд не определил ни места моего дальнейшего жительства, ни места регистрации. Кроме того, суд абсолютно не учитывает, что имеется разрешение на строительство, которое рассчитано до 2019 года. Пусть власть нам ответит, что для них важнее: человек или нефть? Конституция написана для трубы или человека? Администрация не имеет права распоряжаться нашими землями! 19 октября судебное решение вступило в законную силу. Сейчас у меня шесть месяцев на подачу кассационной жалобы. Но решение суда я должна исполнить в течение 30 дней. Где я буду жить? Не знаю, но сейчас нас оставляют бомжами».