Олег Коневских покинул пост главного редактора 59.ru

Posted 22 октября 2015, 11:49
Published 22 октября 2015, 11:49
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Главный редактор портала 59.ru Олег Коневских принял решение об уходе с портала после пяти лет работы.
Об этом он сообщил сегодня, 22 октября, на своей странице в Facebook: «Я принял решение об увольнении по собственному желанию. В октябре и в первую декаду ноября подлечусь. А затем…Естественно — ищу работу и открыт предложениям». Исполняющим обязанности назначен Юрий Куроптев.
В разговоре с Properm.ru Олег Коневских отказался комментировать причины своего ухода: «На сегодняшний день я пока еще остаюсь главным редактором. Могу лишь сказать, что мой уход с портала не скажется на работе в «Молот-Прикамье».
Напомним, с 1 июля 2015 года Олег Коневских стал руководителем пресс-службы ХК «Молот-Прикамье».