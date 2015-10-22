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Posted 22 октября 2015, 11:49

Published 22 октября 2015, 11:49

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

Олег Коневских покинул пост главного редактора 59.ru

Олег Коневских покинул пост главного редактора 59.ru

22 октября 2015, 11:49
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кадровые перестановки
Комментировать причины ухода экс-редактор отказался. Исполняющим обязанности назначен Юрий Куроптев.

Главный редактор портала 59.ru Олег Коневских принял решение об уходе с портала после пяти лет работы.

Об этом он сообщил сегодня, 22 октября, на своей странице в Facebook: «Я принял решение об увольнении по собственному желанию. В октябре и в первую декаду ноября подлечусь. А затем…Естественно — ищу работу и открыт предложениям». Исполняющим обязанности назначен Юрий Куроптев.

В разговоре с Properm.ru Олег Коневских отказался комментировать причины своего ухода: «На сегодняшний день я пока еще остаюсь главным редактором. Могу лишь сказать, что мой уход с портала не скажется на работе в «Молот-Прикамье».

Напомним, с 1 июля 2015 года Олег Коневских стал руководителем пресс-службы ХК «Молот-Прикамье».

#Общество#Кадровые перестановки
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