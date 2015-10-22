«Они реализуют свою мечту». В Перми прошел I Фестиваль научной фантастики

На фестиваль съехались школьники из Перми и области. Принимать участие в соревнованиях мог любой школьник, начиная с 14 лет. Например, команда из Чайковского участвует в подобных соревнованиях не первый год и уже успела отличиться и занять призовые места в прошлом году на «РобоФесте». Как заявляют сами участники команды, нюансов при сборке роботов очень много — нужно отлаживать программное обеспечение, следить за датчиками, не путать приводы и так далее.