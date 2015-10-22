«Они реализуют свою мечту». В Перми прошел I Фестиваль научной фантастики

Posted 22 октября 2015, 14:40
Published 22 октября 2015, 14:40
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
21 октября в классическом университете состоялся I Фестиваль научной фантастики в Перми. Под своей крышей он собрал школьников и студентов разных возрастов, интересующихся естественными науками и робототехникой.
Фестиваль проходил в Студенческом клубе ПГНИУ. На его территории расположились различные площадки: тут и фокусники, и различные научные опыты, и соревнования «Формула-1» для роботов, и конкурс на лучшее изобретение для «умного дома», и игры на приставках. Кроме того, всех желающих повели на экскурсию по университетским лабораториям, которых больше десяти.
На фестиваль съехались школьники из Перми и области. Принимать участие в соревнованиях мог любой школьник, начиная с 14 лет. Например, команда из Чайковского участвует в подобных соревнованиях не первый год и уже успела отличиться и занять призовые места в прошлом году на «РобоФесте». Как заявляют сами участники команды, нюансов при сборке роботов очень много — нужно отлаживать программное обеспечение, следить за датчиками, не путать приводы и так далее.
«Я считаю, что робототехника создана для того, чтобы мы смогли научить детей работать по инженерным специальностям. Чтобы они были конкурентоспособные, но не наступали друг другу на пятки, а вместе решали поставленные задачи и проблемы, делились опытом. Науку создает не один человек», — говорит Надежда Поспелова, учитель физики Чайковской школы №7.
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Александр Максимов: «Борьба с ГМО — это политика».
«Инициатива исходит от самих учеников, им это интересно. Как учителя, мы сами стараемся привносить в обучение что-то новое» — заявил Иван Гаряев, учитель физики и математики в школе №47.
Фестиваль начался с лекций преподавателей классического университета: сначала на сцене выступил доктор биологических наук и заведующий лабораторией ПГНИУ Александр Максимов. Он сравнивал мечты писателей-фантастов с реальными достижениями человечества. После него на сцену поднялся и.о. декана физического факультета Константин Гаврилов. Вместе со своим помощником они рассказали о современной физике и показали пару интересных опытов, например, продемонстрировали пушку Гаусса.
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Никита Рогозин: «Такие мероприятия заставляют задуматься, что делать дальше».
В вопросе «Зачем нужно проводить подобные мероприятия?» все сходятся в одном — подобные фесты популяризируют науку, делают ее ближе к людям. Ее, так сказать, можно потрогать. «Такие мероприятия заставляют задуматься, что делать дальше. Помогают найти нужный путь, в физику в том числе. Для школьников это очень интересно, а для студентов — это отдых. Время, когда можно развлечься», — считает ведущий Фестиваля Никита Рогозин.
«Фестиваль научной фантастики — это идея наших студентов», — поделился и.о. декана физического факультета Константин Гаврилов, — «они участвовали в конкурсе «Супер-первокурсник» и представляли социальный проект, посвященный проведению научно-популярного мероприятия для школьников, чтобы привлечь ребят, интересующихся фантастикой в области физики, химии и биологии. Главные организаторы — Эльдар Набиуллин и Григорий Рудаков полностью придумали все мероприятие. Они разработали программу фестиваля, пригласили гостей».
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Константин Гаврилов: «С помощью физики школьник может понять природу, а это очень важно. Научная фантастика, в свою очередь, объединяет единомышленников, увлекающихся естественными науками».
После лекции началось самое интересное — заработали площадки, на которых можно было посмотреть научные опыты. Чего там только не было: 3D-ручка, жидкий металл, пушка Гаусса, различные химические фокусы и еще много всего.
Отдельно сидели школьники, представляющие свои конструкции для «умного дома». Среди них выделялся робот, стилизованный под героя мультфильма «Валл-и», собранный на основе конструктора «LEGO». «Суть робота в том, что он делает очистку дома независимо от людей. Эту разработку действительно можно использовать в практических целях», — рассказал Дмитрий Кашин, руководитель кружка робототехники.
Робот перемещается на гусеницах, самостоятельно оценивает происходящее вокруг и даже разговаривает. Собрал его 12-летний Михаил Черкасов за два месяца. Как рассказал сам конструктор, идея пришла ему после просмотра фильма «Назад в будущее», когда по сюжету картины, робот выгуливал собаку самостоятельно. К «Валл-и» можно приделать дополнительные модули, например, щетку и пылесборник. Вторая модель робота будет более функциональной, и по заверениям конструкторов, человек сможет вести с ним беседу, когда станет скучно.
После соревнований в «Формуле-1» для роботов, на которой робототехники показывали мастерство управления своими машинами состоялась экскурсия по лабораториям ПГНИУ.
Как утверждает организатор фестиваля, главный посыл мероприятия заключается в том, что «идея есть всегда и она может стать былью, главное пытаться воплощать что-то в реальность, делать это своими руками. Поставить в пример ребят-робототехников. Даже если у кого-то сегодня не все получилось, они все равно постарались, они начали это делать и поработали над собой. А главное — они реализуют свою мечту».
«Мы выбрали научную фантастику, потому что с этого все начинается. Например, с идеи о постройке вечного двигателя или космического корабля, летающего на солнечном ветре. И иногда из неразрешимых идей приходят более простые и воплощаемые в реальность», — подытожил Эльдар Набиуллин.
Глядя на детей, живо интересующихся роботами и научными опытами, хочется верить, что описанное в книгах писателей-фантастов будущее не такое уж далекое, и что через десяток лет на улице с легкостью можно будет встретить летающего робота, выгуливающего собаку или подростка, летящего на ховерборде в самозашнуровывающихся кроссовках. Ведь ученые, в первую очередь, все-таки мечтатели.