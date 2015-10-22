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Posted 22 октября 2015, 14:40

Published 22 октября 2015, 14:40

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

«Они реализуют свою мечту». В Перми прошел I Фестиваль научной фантастики

«Они реализуют свою мечту». В Перми прошел I Фестиваль научной фантастики

22 октября 2015, 14:40
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru.
Сюжет
ПГНИУ
Гонки роботов, «умные дома», химические и физические опыты, очки виртуальной реальности и многое другое уместил в себе студенческий клуб ПГНИУ, в котором прошел фестиваль.

21 октября в классическом университете состоялся I Фестиваль научной фантастики в Перми. Под своей крышей он собрал школьников и студентов разных возрастов, интересующихся естественными науками и робототехникой.

Фестиваль проходил в Студенческом клубе ПГНИУ. На его территории расположились различные площадки: тут и фокусники, и различные научные опыты, и соревнования «Формула-1» для роботов, и конкурс на лучшее изобретение для «умного дома», и игры на приставках. Кроме того, всех желающих повели на экскурсию по университетским лабораториям, которых больше десяти.

Григорий Рудаков, студент физического факультета, организатор фестиваля:— Научная фантастика может определять наше будущее. С помощью нее можно примерно представить те вещи, которые только предстоит изобрести в реальности и технологии в таких науках, как физика, химия или биология позволяют заглянуть в это будущее не в воображении, а в реальности. Наша самая главная цель — заинтересовать школьников в поступлении на естественнонаучные специальности. К сожалению, современный мир все больше становится материальным, а ученые устроены так, что все время гонятся за мечтами.

На фестиваль съехались школьники из Перми и области. Принимать участие в соревнованиях мог любой школьник, начиная с 14 лет. Например, команда из Чайковского участвует в подобных соревнованиях не первый год и уже успела отличиться и занять призовые места в прошлом году на «РобоФесте». Как заявляют сами участники команды, нюансов при сборке роботов очень много — нужно отлаживать программное обеспечение, следить за датчиками, не путать приводы и так далее.

«Я считаю, что робототехника создана для того, чтобы мы смогли научить детей работать по инженерным специальностям. Чтобы они были конкурентоспособные, но не наступали друг другу на пятки, а вместе решали поставленные задачи и проблемы, делились опытом. Науку создает не один человек», — говорит Надежда Поспелова, учитель физики Чайковской школы №7.

Александр Максимов: «Борьба с ГМО — это политика».

«Инициатива исходит от самих учеников, им это интересно. Как учителя, мы сами стараемся привносить в обучение что-то новое» — заявил Иван Гаряев, учитель физики и математики в школе №47.

Фестиваль начался с лекций преподавателей классического университета: сначала на сцене выступил доктор биологических наук и заведующий лабораторией ПГНИУ Александр Максимов. Он сравнивал мечты писателей-фантастов с реальными достижениями человечества. После него на сцену поднялся и.о. декана физического факультета Константин Гаврилов. Вместе со своим помощником они рассказали о современной физике и показали пару интересных опытов, например, продемонстрировали пушку Гаусса.

Никита Рогозин: «Такие мероприятия заставляют задуматься, что делать дальше».

В вопросе «Зачем нужно проводить подобные мероприятия?» все сходятся в одном — подобные фесты популяризируют науку, делают ее ближе к людям. Ее, так сказать, можно потрогать. «Такие мероприятия заставляют задуматься, что делать дальше. Помогают найти нужный путь, в физику в том числе. Для школьников это очень интересно, а для студентов — это отдых. Время, когда можно развлечься», — считает ведущий Фестиваля Никита Рогозин.

«Фестиваль научной фантастики — это идея наших студентов», — поделился и.о. декана физического факультета Константин Гаврилов, — «они участвовали в конкурсе «Супер-первокурсник» и представляли социальный проект, посвященный проведению научно-популярного мероприятия для школьников, чтобы привлечь ребят, интересующихся фантастикой в области физики, химии и биологии. Главные организаторы — Эльдар Набиуллин и Григорий Рудаков полностью придумали все мероприятие. Они разработали программу фестиваля, пригласили гостей».

Константин Гаврилов: «С помощью физики школьник может понять природу, а это очень важно. Научная фантастика, в свою очередь, объединяет единомышленников, увлекающихся естественными науками».
Константин Гаврилов:— Ребята должны видеть не только форму и задачи, они должны видеть какие-то красивые и яркие демонстрации, видеть какую-то связь между фантастикой и возможностями. То, что мы можем на сегодняшний день, и что написано фантастами очень отличается, но мы стремимся к развитию. С помощью физики школьник сможет понять природу, а это очень важно. Научная фантастика, в свою очередь, объединяет единомышленников, увлекающихся естественными науками. Они так отличают своих «братьев по разуму».

После лекции началось самое интересное — заработали площадки, на которых можно было посмотреть научные опыты. Чего там только не было: 3D-ручка, жидкий металл, пушка Гаусса, различные химические фокусы и еще много всего.

Отдельно сидели школьники, представляющие свои конструкции для «умного дома». Среди них выделялся робот, стилизованный под героя мультфильма «Валл-и», собранный на основе конструктора «LEGO». «Суть робота в том, что он делает очистку дома независимо от людей. Эту разработку действительно можно использовать в практических целях», — рассказал Дмитрий Кашин, руководитель кружка робототехники.

Робот перемещается на гусеницах, самостоятельно оценивает происходящее вокруг и даже разговаривает. Собрал его 12-летний Михаил Черкасов за два месяца. Как рассказал сам конструктор, идея пришла ему после просмотра фильма «Назад в будущее», когда по сюжету картины, робот выгуливал собаку самостоятельно. К «Валл-и» можно приделать дополнительные модули, например, щетку и пылесборник. Вторая модель робота будет более функциональной, и по заверениям конструкторов, человек сможет вести с ним беседу, когда станет скучно.

После соревнований в «Формуле-1» для роботов, на которой робототехники показывали мастерство управления своими машинами состоялась экскурсия по лабораториям ПГНИУ.

Эльдар Набиуллин, студент физического факультета, организатор фестиваля:— Мы постарались и так или иначе реализовали то, что хотели, приобрели нужный опыт, который пригодится в следующем году на столетии университета. Мы учтем наши ошибки и недочеты и сделаем так, чтобы все получилось как надо. В следующем году мы хотим сделать все более организовано, запустить больше площадок, пригласить еще более крутых экспертов в естественных науках и привлечь больше спонсоров.

Как утверждает организатор фестиваля, главный посыл мероприятия заключается в том, что «идея есть всегда и она может стать былью, главное пытаться воплощать что-то в реальность, делать это своими руками. Поставить в пример ребят-робототехников. Даже если у кого-то сегодня не все получилось, они все равно постарались, они начали это делать и поработали над собой. А главное — они реализуют свою мечту».

«Мы выбрали научную фантастику, потому что с этого все начинается. Например, с идеи о постройке вечного двигателя или космического корабля, летающего на солнечном ветре. И иногда из неразрешимых идей приходят более простые и воплощаемые в реальность», — подытожил Эльдар Набиуллин.

Глядя на детей, живо интересующихся роботами и научными опытами, хочется верить, что описанное в книгах писателей-фантастов будущее не такое уж далекое, и что через десяток лет на улице с легкостью можно будет встретить летающего робота, выгуливающего собаку или подростка, летящего на ховерборде в самозашнуровывающихся кроссовках. Ведь ученые, в первую очередь, все-таки мечтатели.

#Спецпроекты#Мнения#Общество#ПГНИУ#Робототехника#Роботы
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