От 56 до 195 тыс. рублей. Сколько получают топ-менеджеры в Перми

Специалисты исследовательского центра Superjob.ru проанализировали зарплатные предложения для руководителей на шести ключевых позициях: генеральный директор, IT-директор, HR-директор, коммерческий директор, директор по маркетингу и главный бухгалтер. По их данным, по сравнению с 2014 годом минимальный уровень средних зарплат по ряду позиций стал ниже, в то время как максимальный уровень вырос.