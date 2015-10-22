От 56 до 195 тыс. рублей. Сколько получают топ-менеджеры в Перми

Posted 22 октября 2015, 11:13
Published 22 октября 2015, 11:13
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Специалисты исследовательского центра Superjob.ru проанализировали зарплатные предложения для руководителей на шести ключевых позициях: генеральный директор, IT-директор, HR-директор, коммерческий директор, директор по маркетингу и главный бухгалтер. По их данным, по сравнению с 2014 годом минимальный уровень средних зарплат по ряду позиций стал ниже, в то время как максимальный уровень вырос.
В Перми для всех специалистов нижняя граница зарплатных предложений осталась без изменений, а верхний уровень вырос. Исключение — коммерческий и HR-директор.
|Позиция
|2014 год
|2015 год
|Генеральный директор
|125 — 182 тыс. рублей
|126 — 195 тыс. рублей
|IT-директор
|105 — 140 тыс. рублей
|105 — 170 тыс. рублей
|Коммерческий директор
|105 — 175 тыс. рублей
|100 — 170 тыс. рублей
|HR-директор
|84 — 126 тыс. рублей
|84 — 125 тыс. рублей
|Директор по маркетингу
|84 — 126 тыс. рублей
|84 — 130 тыс. рублей
|Главный бухгалтер
|56 — 84 тыс. рублей
|56 — 86 тыс. рублей
«Уровень конкуренции на управляющие позиции был и остается высоким, — говорят в Superjob.ru. - При этом, судя по колебаниям зарплатных предложений, растет количество компаний, где вознаграждение наемного руководителя зависит от достижения конкретных KPI».