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Posted 22 октября 2015, 11:13

Published 22 октября 2015, 11:13

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

От 56 до 195 тыс. рублей. Сколько получают топ-менеджеры в Перми

От 56 до 195 тыс. рублей. Сколько получают топ-менеджеры в Перми

22 октября 2015, 11:13
Фото: Properm.ru.
По сравнению с 2014 годом минимальный уровень средних зарплат остался прежним, в то время как максимальный уровень вырос.

Специалисты исследовательского центра Superjob.ru проанализировали зарплатные предложения для руководителей на шести ключевых позициях: генеральный директор, IT-директор, HR-директор, коммерческий директор, директор по маркетингу и главный бухгалтер. По их данным, по сравнению с 2014 годом минимальный уровень средних зарплат по ряду позиций стал ниже, в то время как максимальный уровень вырос.

В Перми для всех специалистов нижняя граница зарплатных предложений осталась без изменений, а верхний уровень вырос. Исключение — коммерческий и HR-директор.

Позиция 2014 год 2015 год
Генеральный директор 125 — 182 тыс. рублей 126 — 195 тыс. рублей
IT-директор 105 — 140 тыс. рублей 105 — 170 тыс. рублей
Коммерческий директор 105 — 175 тыс. рублей 100 — 170 тыс. рублей
HR-директор 84 — 126 тыс. рублей 84 — 125 тыс. рублей
Директор по маркетингу 84 — 126 тыс. рублей 84 — 130 тыс. рублей
Главный бухгалтер 56 — 84 тыс. рублей 56 — 86 тыс. рублей

«Уровень конкуренции на управляющие позиции был и остается высоким, — говорят в Superjob.ru. - При этом, судя по колебаниям зарплатных предложений, растет количество компаний, где вознаграждение наемного руководителя зависит от достижения конкретных KPI».

Павел Лебедев, руководитель направления исследований Superjob.ru:— Эффективные профессионалы могут рассчитывать на повышение дохода. Остальным, в том числе и начинающим управленцам надо сокращать зарплатные ожидания и форсировать персональное развитие. «Активность» должна стать главной темой карьерного планирования на ближайший год.
#Бизнес#Доходы#Зарплаты
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