Росстандарт решил ввести ГОСТы для дорожной фотовидеофиксации

Согласно новым требованиям, для фиксации нарушения, связанного с превышением скорости, от камеры потребуется не менее двух снимков, сделанных с интервалом 0,1 сек. Для выявления проезда на запрещающий сигнал светофора потребуется уже не менее 5 снимков. Предусмотрена возможность установки считывателя RFID-радиометок, встроенных в номера машин. В метках заложена минимальная информация об автомобиле, и именно на метки расчитывают страховщики в осуществлении планов ловить водителей, не имеющих полиса ОСАГО, с помощью видеокамер.