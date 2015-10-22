Росстандарт решил ввести ГОСТы для дорожной фотовидеофиксации

Posted 22 октября 2015, 10:27
Published 22 октября 2015, 10:27
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
В России началась разработка ГОСТов с требованиями к автоматическим дорожным камерам и местам их установки. До сих пор единых требований к камерам фото- и видеофиксации не существовало, сообщает «Ъ».
В новом ГОСТе собираются учесть все, в частности, появятся верхний и нижний пределы определения скорости — 250 км/ч и 20 км/ч. Причем погрешность не должна будет превышать 5%. Кроме того, камера должна выявлять 13 видов нарушений, включая выезд на полосу встречного движения, обочину, тротуары и трамвайные пути.
Согласно новым требованиям, для фиксации нарушения, связанного с превышением скорости, от камеры потребуется не менее двух снимков, сделанных с интервалом 0,1 сек. Для выявления проезда на запрещающий сигнал светофора потребуется уже не менее 5 снимков. Предусмотрена возможность установки считывателя RFID-радиометок, встроенных в номера машин. В метках заложена минимальная информация об автомобиле, и именно на метки расчитывают страховщики в осуществлении планов ловить водителей, не имеющих полиса ОСАГО, с помощью видеокамер.
Также появилось требование устанавливать камеры в тех местах, где произошло более трех ДТП. Если аварийность на конкретном участке дороги снизилась, можно будет заменить действующую камеру муляжом. Кроме того, планируется запретить установку мобильных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД в местах, где ведутся ремонтные работы.
Специалисты по-разному отнеслись к нововведению. Большинство пришло к выводу, вместе с введением стандартизации необходимо обязать судебные органы исследовать все материалы на соответствие прибора ГОСТу. Иначе нововведение окажется бессмысленным — судье достаточно одной фотографии, чтобы определить вину, но каким прибором сделан снимок, никто не разбирается.