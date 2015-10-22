Сирийская кампания подбросила рейтинг Владимира Путина до 90%

В начале 2012 года, когда Владимир Путин шел на третий президентский срок, ему доверяли только 58,8% опрошенных. Его рейтинг начал резко расти весной 2014 года, после присоединения Крыма и Севастополя: в марте он составил 76,2%, а через два месяца — уже 86,2%. На фоне конфронтации с Западом рейтинг российского лидера не опускался ниже 82,2%.