Сирийская кампания подбросила рейтинг Владимира Путина до 90%

Posted 22 октября 2015, 15:00
Published 22 октября 2015, 15:00
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
На фоне военной операции в Сирии рейтинг президента России Владимира Путина взлетел до своего исторического максимума и составил 89,9%.
В сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения отмечается, что показатель доверия к главе государства обновил предыдущий максимум, установленный в июне 2015 года. Респонденты пояснили, что согласны с решением Путина о бомбардировках террористов ИГИЛ.
Опрос ВЦИОМ проводился 17 и 18 октября. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек в 130 населенных пунктах и 46 областях, краях и республиках.
В начале 2012 года, когда Владимир Путин шел на третий президентский срок, ему доверяли только 58,8% опрошенных. Его рейтинг начал резко расти весной 2014 года, после присоединения Крыма и Севастополя: в марте он составил 76,2%, а через два месяца — уже 86,2%. На фоне конфронтации с Западом рейтинг российского лидера не опускался ниже 82,2%.