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Posted 22 октября 2015, 15:00

Published 22 октября 2015, 15:00

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

Сирийская кампания подбросила рейтинг Владимира Путина до 90%

Сирийская кампания подбросила рейтинг Владимира Путина до 90%

22 октября 2015, 15:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Владимир Путин
Респонденты назвали авиаудары по позициям Исламского государства главным событием месяца.

На фоне военной операции в Сирии рейтинг президента России Владимира Путина взлетел до своего исторического максимума и составил 89,9%.

В сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения отмечается, что показатель доверия к главе государства обновил предыдущий максимум, установленный в июне 2015 года. Респонденты пояснили, что согласны с решением Путина о бомбардировках террористов ИГИЛ.

Опрос ВЦИОМ проводился 17 и 18 октября. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек в 130 населенных пунктах и 46 областях, краях и республиках.

В начале 2012 года, когда Владимир Путин шел на третий президентский срок, ему доверяли только 58,8% опрошенных. Его рейтинг начал резко расти весной 2014 года, после присоединения Крыма и Севастополя: в марте он составил 76,2%, а через два месяца — уже 86,2%. На фоне конфронтации с Западом рейтинг российского лидера не опускался ниже 82,2%.

#Владимир Путин
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