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Posted 22 октября 2015, 09:51

Published 22 октября 2015, 09:51

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек при пожаре в Караево

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек при пожаре в Караево

22 октября 2015, 09:51
Фото: Properm.ru.
Тела погибших были найдены в сгоревшем частном доме утром 22 октября.

В Ординском районе проводится проверка по факту гибели на пожаре двух человек. Следственный комитет сообщает, что утром 22 октября после ликвидации огня в деревянном частном жилом доме в селе Караево были обнаружены тела 45-летней женщины и 63-летнего мужчины. По предварительным данным, они злоупотребляли спиртными напитками.

Соседи рассказали следователям, что дров для отопления дома не было, в помещении стояли электронагреватели, в том числе кустарного изготовления. Следов насильственного преступления на жертвах не обнаружено. Судмедэксперты установили, что смерть наступила в результате острого отравления продуктами горения.

Основной версией возникновения пожара считается нарушение правил эксплуатации электронагревательных приборов. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

#Происшествия
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