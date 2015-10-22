Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек при пожаре в Караево

Posted 22 октября 2015, 09:51
Published 22 октября 2015, 09:51
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
В Ординском районе проводится проверка по факту гибели на пожаре двух человек. Следственный комитет сообщает, что утром 22 октября после ликвидации огня в деревянном частном жилом доме в селе Караево были обнаружены тела 45-летней женщины и 63-летнего мужчины. По предварительным данным, они злоупотребляли спиртными напитками.
Соседи рассказали следователям, что дров для отопления дома не было, в помещении стояли электронагреватели, в том числе кустарного изготовления. Следов насильственного преступления на жертвах не обнаружено. Судмедэксперты установили, что смерть наступила в результате острого отравления продуктами горения.
Основной версией возникновения пожара считается нарушение правил эксплуатации электронагревательных приборов. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.