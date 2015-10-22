Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек при пожаре в Караево

В Ординском районе проводится проверка по факту гибели на пожаре двух человек. Следственный комитет сообщает, что утром 22 октября после ликвидации огня в деревянном частном жилом доме в селе Караево были обнаружены тела 45-летней женщины и 63-летнего мужчины. По предварительным данным, они злоупотребляли спиртными напитками.