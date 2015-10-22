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Posted 22 октября 2015, 10:36

Published 22 октября 2015, 10:36

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

В Перми УК нанимают одного дворника для трех домов

В Перми УК нанимают одного дворника для трех домов

22 октября 2015, 10:36
Фото: Properm.ru.
При этом у каждого ТСЖ или ЖСК есть свой сотрудник для уборки территории,

В Перми, как показал анализ, проведенный администрацией города, на 6180 пермских дворов приходится 3196 дворников.

Стоит отметить, что практически у каждого ТСЖ или ЖСК есть свой сотрудник для уборки территории, в то время как у управляющих компаний на каждого дворника приходится в среднем по 2,7 домов, то есть один человек обслуживает придомовые территории двух, а зачастую и трех домов. Такое положение, конечно, сказывается и на качестве обслуживания домов. Жители, которые недовольны уборкой своей придомовой территории имеют право отправить заявку в свою УК.

#Недвижимость
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