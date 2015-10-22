В Перми УК нанимают одного дворника для трех домов

Стоит отметить, что практически у каждого ТСЖ или ЖСК есть свой сотрудник для уборки территории, в то время как у управляющих компаний на каждого дворника приходится в среднем по 2,7 домов, то есть один человек обслуживает придомовые территории двух, а зачастую и трех домов. Такое положение, конечно, сказывается и на качестве обслуживания домов. Жители, которые недовольны уборкой своей придомовой территории имеют право отправить заявку в свою УК.