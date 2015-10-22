В спальных районах Перми установят антипарковочные столбики

Posted 22 октября 2015, 08:47
Published 22 октября 2015, 08:47
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, в спальных районах города тоже появятся антипарковочные столбики. Установят их в первую очередь в тех местах, на которые чаще всего жалуются пермяки.
Столбики и надолбы появятся на улице Героев Хасана в районе остановки «Технологический институт», перекрестке улиц Свиязева и Леонова, на улице Лебедева. Они уже смонтированы на улицах Криворожская, 1-я Боровая, Пионерская, на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Клары Цеткин.
Всего до конца года планируется установить 770 столбиков и надолбов, препятствующих выезду автомобилей на газоны и тротуары.