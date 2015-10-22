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Posted 22 октября 2015, 08:47

Published 22 октября 2015, 08:47

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

В спальных районах Перми установят антипарковочные столбики

В спальных районах Перми установят антипарковочные столбики

22 октября 2015, 08:47
Фото: Properm.ru.
В первую очередь они появятся в тех местах, которые чаще всего фигурируют в жалобах пешеходов.

Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, в спальных районах города тоже появятся антипарковочные столбики. Установят их в первую очередь в тех местах, на которые чаще всего жалуются пермяки.

Максим Кис, начальник Пермской дирекции дорожного движения:Именно пешеходы являются наименее защищенными участниками дорожного движения, поэтому для повышения их безопасности применяются различные технические средства. Тротуары — должны быть местом для пешеходов, а не для парковки и проезда автомобилистов.

Столбики и надолбы появятся на улице Героев Хасана в районе остановки «Технологический институт», перекрестке улиц Свиязева и Леонова, на улице Лебедева. Они уже смонтированы на улицах Криворожская, 1-я Боровая, Пионерская, на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Клары Цеткин.

Всего до конца года планируется установить 770 столбиков и надолбов, препятствующих выезду автомобилей на газоны и тротуары.

#Авто
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