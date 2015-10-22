За 2015 год долги управляющих компаний Прикамья за тепло выросли на 400 млн рублей

Posted 22 октября 2015, 11:07
Published 22 октября 2015, 11:07
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Пермский филиал «Т Плюс» подвел итоги собираемости платежей по результатам трех кварталов 2015 года. В «антилидерах» по-прежнему УК и ТСЖ.
На 1 октября 2015 года задолженность за поставленную тепловую энергию перед структурами Пермского филиала «Т Плюс» составляет 7,4 млрд рублей. Основная часть долгов приходится на управляющие жилфондом организации. На отчетную дату задолженность ТСЖ составляет 921 млн рублей. Управляющие компании увеличили свой долг перед теплоэнергетиками на 400 млн рублей – до 5,09 млрд рублей.
В число наиболее злостных должников входят ООО «УК «Пермская модель комфорта» (задолженность 171,6 млн рублей), ЗАО «ГУК «Текстильщики» (г. Чайковский, долг 105 млн рублей), ЗАО «ГУК «Парковый» (долг 84 млн рублей), ООО «УК «Мастер Комфорта» (долг 80 млн рублей), ООО «УК «Гарант» (долг 70 млн рублей), ООО «Моторостроитель» и ООО «УК «Моторостроитель» (общий долг – 100 млн рублей). Со стороны УК-неплательщиков не наблюдается положительной динамики по погашению долгов – задолженность либо остается прежней, либо растет.
Показательно, что по категории «Население» наблюдается положительная динамика: с начала года задолженность жителей региона за теплоэнергию сократилась на 70 млн рублей и составила 734 млн рублей. Это результат, в том числе, активной работы энергетиков по повышению платежной дисциплины физлиц.
Среди городов Прикамья наибольший долг имеют потребители города Перми – 5,5 млрд рублей. Долги за тепловую энергию в Чайковском составляют 820 млн рублей, в Березниках – 550 млн рублей, в Краснокамске – 346 млн рублей, в Губахе – 243 млн рублей. От 80 до 96% накопленного долга по городам присутствия приходится на недобросовестные управляющие организации, которые собирают деньги с потребителей и удерживают средства в своем пользовании в течение длительного времени.
Непрекращающийся рост задолженности в условиях высокой стоимости заемных средств лишает энергетиков ресурсов, необходимых для качественного и своевременного обслуживания объектов генерации и тепловых сетей. Один из самых показательных примеров – увеличение из-за долгов сроков ремонтов на тепломагистралях ввиду недофинансирования работ в ходе подготовки к отопительному сезону.
Учитывая сложную обстановку в теплоэнергетической отрасли, прокуратура взяла на контроль вопросы урегулирования задолженности по управляющим компаниям, чьи долги оказывают влияние на выполнение обязательств по всей цепочке теплоснабжения. Энергетики выражают уверенность, что совместные усилия всех заинтересованных сторон позволят привлечь руководство УК-нарушителей к ответственности.