За 2015 год долги управляющих компаний Прикамья за тепло выросли на 400 млн рублей

Среди городов Прикамья наибольший долг имеют потребители города Перми – 5,5 млрд рублей. Долги за тепловую энергию в Чайковском составляют 820 млн рублей, в Березниках – 550 млн рублей, в Краснокамске – 346 млн рублей, в Губахе – 243 млн рублей. От 80 до 96% накопленного долга по городам присутствия приходится на недобросовестные управляющие организации, которые собирают деньги с потребителей и удерживают средства в своем пользовании в течение длительного времени.