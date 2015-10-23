КАСКО нерентабельно, ОСАГО в плюсе: смотрим на результаты автострахования в Пермском крае

Posted 23 октября 2015, 04:00
Published 23 октября 2015, 04:00
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
В первой половине 2015 года сектор добровольного автострахования показал снижение результатов. Если к полисам автокаско интерес потеряли 38% пользователей от числа ранее страховавшихся, то добровольное автострахование (ДСАГО) и вовсе обвалилось на 70%. Устойчиво лишь ОСАГО, однако от него так просто не откажешься. Смотрим на данные ЦБ по показателям рынка в Приволжского федерального округа и интересуемся у экспертов, как обстоят дела с ДСАГО и поддельными полисами «автогражданки» на фоне роста тарифов.
За первые 6 месяцев 2015 года, по данным ЦБ, автостраховщики в Пермском крае продали более 325,5 тыс. полисов автокаско, ОСАГО и добровольной «автогражданки». Общее падение рынка, по сравнению с тем же периодом 2014 года, составило 15%. Впрочем, совокупные сборы компаний по автострахованию в регионе сохранились на уровне первого полугодия прошлого года — 2,48 млрд рублей.
Этот вид автострахования нравится автомобилистам, однако из-за высокой стоимости полиса все большее число пользователей отказывается страховать машину «по кругу». В январе-июне 2015 года в Пермском крае было продано всего 18 тысяч полисов автокаско, тогда как годом ранее за тот же период жители Прикамья приобрели почти 25 тысяч полисов.
Участники рынка объясняют сокращение рынка автокаско в том числе и падением продаж новых автомобилей — в Пермском крае падение авторынка составило около 50% по итогам первого полугодия. «Помимо падения продаж новых автомобилей на результат рынка автокаско повлияли и уменьшение объемов автокредитования, и уход страховщиков с нерентабельного рынка, — прокомментировала состояние рынка Елена Нестерова, директор пермского филиала АО «СОГАЗ». — Кроме того, многие автовладельцы стараются экономить на каско, либо покупая более дешевые полисы с франшизой, либо вовсе отказываются от этой страховки».
Если количество договоров по автокаско в Пермском крае упало на 38%, то сборы — лишь на 12%. При этом такое небольшое падение все же не позволяет назвать этот вид страхования успешным в Пермском крае. Бизнес автокаско в Прикамье нерентабелен, ведь уровень выплат по автокаско составил 104%.
Но вернемся к рынку автострахования и показателям ОСАГО в Пермском крае. За полгода страховщики Пермского края собрали по ОСАГО 1,5 млрд рублей премии. Это на 29% превысило показатель первого полугодия 2014 года. Темп роста сборов по ОСАГО в Пермском крае не такой интенсивный, как в целом по России. Сборы растут из-за увеличения тарифов на ОСАГО в октябре 2014 года и апреле 2015 года. Изменения базовых тарифов произошли впервые с момента введения ОСАГО в июле 2003 года.