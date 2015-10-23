КАСКО нерентабельно, ОСАГО в плюсе: смотрим на результаты автострахования в Пермском крае

В первой половине 2015 года сектор добровольного автострахования показал снижение результатов. Если к полисам автокаско интерес потеряли 38% пользователей от числа ранее страховавшихся, то добровольное автострахование (ДСАГО) и вовсе обвалилось на 70%. Устойчиво лишь ОСАГО, однако от него так просто не откажешься. Смотрим на данные ЦБ по показателям рынка в Приволжского федерального округа и интересуемся у экспертов, как обстоят дела с ДСАГО и поддельными полисами «автогражданки» на фоне роста тарифов.