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Posted 23 октября 2015, 04:00

Published 23 октября 2015, 04:00

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

КАСКО нерентабельно, ОСАГО в плюсе: смотрим на результаты автострахования в Пермском крае

КАСКО нерентабельно, ОСАГО в плюсе: смотрим на результаты автострахования в Пермском крае

23 октября 2015, 04:00
Фото: Properm.ru.
Экономическая ситуация в стране и реформы обязательного страхования автогражданской ответственности привели к тому состоянию рынка, когда страховщики называются убыточным автокаско, а по ОСАГО «наконец-то» фиксируют рост сборов над выплатами.

В первой половине 2015 года сектор добровольного автострахования показал снижение результатов. Если к полисам автокаско интерес потеряли 38% пользователей от числа ранее страховавшихся, то добровольное автострахование (ДСАГО) и вовсе обвалилось на 70%. Устойчиво лишь ОСАГО, однако от него так просто не откажешься. Смотрим на данные ЦБ по показателям рынка в Приволжского федерального округа и интересуемся у экспертов, как обстоят дела с ДСАГО и поддельными полисами «автогражданки» на фоне роста тарифов.

За первые 6 месяцев 2015 года, по данным ЦБ, автостраховщики в Пермском крае продали более 325,5 тыс. полисов автокаско, ОСАГО и добровольной «автогражданки». Общее падение рынка, по сравнению с тем же периодом 2014 года, составило 15%. Впрочем, совокупные сборы компаний по автострахованию в регионе сохранились на уровне первого полугодия прошлого года — 2,48 млрд рублей.

Автокаско

Этот вид автострахования нравится автомобилистам, однако из-за высокой стоимости полиса все большее число пользователей отказывается страховать машину «по кругу». В январе-июне 2015 года в Пермском крае было продано всего 18 тысяч полисов автокаско, тогда как годом ранее за тот же период жители Прикамья приобрели почти 25 тысяч полисов.

Участники рынка объясняют сокращение рынка автокаско в том числе и падением продаж новых автомобилей — в Пермском крае падение авторынка составило около 50% по итогам первого полугодия. «Помимо падения продаж новых автомобилей на результат рынка автокаско повлияли и уменьшение объемов автокредитования, и уход страховщиков с нерентабельного рынка, — прокомментировала состояние рынка Елена Нестерова, директор пермского филиала АО «СОГАЗ». — Кроме того, многие автовладельцы стараются экономить на каско, либо покупая более дешевые полисы с франшизой, либо вовсе отказываются от этой страховки».

Если количество договоров по автокаско в Пермском крае упало на 38%, то сборы — лишь на 12%. При этом такое небольшое падение все же не позволяет назвать этот вид страхования успешным в Пермском крае. Бизнес автокаско в Прикамье нерентабелен, ведь уровень выплат по автокаско составил 104%.

Но вернемся к рынку автострахования и показателям ОСАГО в Пермском крае. За полгода страховщики Пермского края собрали по ОСАГО 1,5 млрд рублей премии. Это на 29% превысило показатель первого полугодия 2014 года. Темп роста сборов по ОСАГО в Пермском крае не такой интенсивный, как в целом по России. Сборы растут из-за увеличения тарифов на ОСАГО в октябре 2014 года и апреле 2015 года. Изменения базовых тарифов произошли впервые с момента введения ОСАГО в июле 2003 года.

Елена Нестерова, директор пермского филиала АО «СОГАЗ»: — Объем выплат в ОСАГО в Пермском крае вырос за год на 22% — до 822 млн рублей. Темп роста выплат будет повышаться. Сегодня большая часть выплат по ОСАГО производится в рамках старых договоров, в которых прописаны старые лимиты возмещений. Сейчас страховые суммы в ОСАГО выросли более чем втрое. Число аварий, которые подпадают под новые условия страхования, будет расти.
#Видео#Спецпроекты#Мнения#Авто#Осаго#Автострахование
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