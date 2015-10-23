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Posted 23 октября 2015, 06:15

Published 23 октября 2015, 06:15

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

Начальник отдела угрозыска: в Прикамье не умеют пользоваться банковскими картами

23 октября 2015, 06:15
Сюжет
Кругом обман
По словам Марка Левина, за последние девять месяцев на территории Прикамья было совершено 679 телефонных и интернет-мошенничеств.

Общество в своем большинстве обладает низким уровнем финансовой грамотности в части пользования банковскими картами, считает начальник отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю Марк Левин.

Левин считает, что зачастую люди не знают, в каких случаях надо звонить в банк, что можно говорить сотрудникам банка, а что нельзя, куда обращаться при возникновении проблем с обслуживанием банковской карты и так далее. Мошенники этим успешно пользуются: за девять месяцев 2015 года в Пермском крае зарегистрировано 679 телефонных и интернет-мошенничеств, связанных с банковскими картами. По данным полиции, они находятся на втором месте по популярности у злоумышленников.

Начальник угрозыска обозначил два вида мошенничества, которые набирают популярность в Пермском крае.

Марк Левин:— Сейчас стал распространяться «вирусный» способ снятия денег с банковских карт и заключается он в том, что через интернет пользователю смартфона во время «беспорядочного» интернет-серфинга заносится вирус, способный снять все логины и пароли, вводимые в телефон, в том числе и с банковских онлайн-сервисов. В настоящее время в России уже задержаны несколько преступных групп, которые обокрали граждан страны, в том числе и жителей Пермского края, используя интернет-вирусы.

«Молодые жители Пермского края подставляют себя перед правосудием, когда по чьей-то просьбе и за небольшую плату в 1000 рублей оформляют на себя банковскую карту, которая в дальнейшем используется для перевода похищенных денег», — обозначил еще одну проблему начальник угрозыска.

#Банки#Кругом обман#Банковская карта#Пластик#Банковские мошенники
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