Начальник отдела угрозыска: в Прикамье не умеют пользоваться банковскими картами

Левин считает, что зачастую люди не знают, в каких случаях надо звонить в банк, что можно говорить сотрудникам банка, а что нельзя, куда обращаться при возникновении проблем с обслуживанием банковской карты и так далее. Мошенники этим успешно пользуются: за девять месяцев 2015 года в Пермском крае зарегистрировано 679 телефонных и интернет-мошенничеств, связанных с банковскими картами. По данным полиции, они находятся на втором месте по популярности у злоумышленников.