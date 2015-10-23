Начальник отдела угрозыска: в Прикамье не умеют пользоваться банковскими картами

Posted 23 октября 2015, 06:15
Published 23 октября 2015, 06:15
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Общество в своем большинстве обладает низким уровнем финансовой грамотности в части пользования банковскими картами, считает начальник отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю Марк Левин.
Левин считает, что зачастую люди не знают, в каких случаях надо звонить в банк, что можно говорить сотрудникам банка, а что нельзя, куда обращаться при возникновении проблем с обслуживанием банковской карты и так далее. Мошенники этим успешно пользуются: за девять месяцев 2015 года в Пермском крае зарегистрировано 679 телефонных и интернет-мошенничеств, связанных с банковскими картами. По данным полиции, они находятся на втором месте по популярности у злоумышленников.
Начальник угрозыска обозначил два вида мошенничества, которые набирают популярность в Пермском крае.
«Молодые жители Пермского края подставляют себя перед правосудием, когда по чьей-то просьбе и за небольшую плату в 1000 рублей оформляют на себя банковскую карту, которая в дальнейшем используется для перевода похищенных денег», — обозначил еще одну проблему начальник угрозыска.