По факту сбитого пешехода пьяной 33-летней женщиной без прав возбудили дело

Напомним, вчера, 22 октября, около пяти часов вечера 33-летняя женщина на «Ниве» сбила 48-летнюю женщину, которая шла по обочине во встречном направлении. В результате аварии пешеход получила многочисленные травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в больницу, где в этот же вечер скончалась.