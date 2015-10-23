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Posted 23 октября 2015, 10:10

Published 23 октября 2015, 10:10

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

По факту сбитого пешехода пьяной 33-летней женщиной без прав возбудили дело

По факту сбитого пешехода пьяной 33-летней женщиной без прав возбудили дело

23 октября 2015, 10:10
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
48-летняя женщина-пешеход была госпитализирована в больницу, но спасти ее жизнь не удалось.

По факту ДТП в Кудымкарском районе на автодороге деревня Сидоршор – Верх-Юсьва, в результате которого погиб пешеход, возбуждено уголовное дело.

По результатам медицинского освидетельствования, женщина управляла авто в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого у нее не было водительского удостоверения.

Межмуниципальный отдел МВД России «Кудымкарский» возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, вчера, 22 октября, около пяти часов вечера 33-летняя женщина на «Ниве» сбила 48-летнюю женщину, которая шла по обочине во встречном направлении. В результате аварии пешеход получила многочисленные травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в больницу, где в этот же вечер скончалась.

#Происшествия#Дтп#Пьяный за рулем#Сбил пешехода
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