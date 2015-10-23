Рубль рвется вверх. За день курс евро упал на 2,3 рубля, доллара — на 86 копеек

Posted 23 октября 2015, 12:33
Published 23 октября 2015, 12:33
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Доллар с евро заметно подешевели к рублю. Официальный курс европейской валюты на 24 октября 2015 года упал на 2,3 рубля до 68,79 рублей. Доллар по курсу ЦБ уменьшился в цене на 86 копеек до 61,93 рублей.
РИА «Новости» со ссылкой на экспертов пишут, что курс российской валюты поддерживает приближение пика октябрьского налогового периода.
Стоимость нефти при этом демонстрирует нейтральную динамику, оставаясь немного выше уровня 48 долларов.