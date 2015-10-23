Рубль рвется вверх. За день курс евро упал на 2,3 рубля, доллара — на 86 копеек

Доллар с евро заметно подешевели к рублю. Официальный курс европейской валюты на 24 октября 2015 года упал на 2,3 рубля до 68,79 рублей. Доллар по курсу ЦБ уменьшился в цене на 86 копеек до 61,93 рублей.