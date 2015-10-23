Сосиски и котлеты приравняют к мышьяку и внесут в список канцерогенов

Ученые поясняют, что употребление переработанного мяса вызывает онкологические заболевания. Так, всевозможные сосиски повышают риск возникновения рака кишечника. Свежее мясо ВОЗ также может внести в черный список и поставить его на уровень «чуть менее опасно, чем консервы».