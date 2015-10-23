Сосиски и котлеты приравняют к мышьяку и внесут в список канцерогенов

Posted 23 октября 2015, 10:15
Published 23 октября 2015, 10:15
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Переработанное мясо скоро войдет в список канцерогенов. По мнению представителей Всемирной организации здравоохранения, такие продукты, как сосиски, бекон и котлеты, немногим безопаснее мышьяка и никотина, пишет The Daily Mail.
Ученые поясняют, что употребление переработанного мяса вызывает онкологические заболевания. Так, всевозможные сосиски повышают риск возникновения рака кишечника. Свежее мясо ВОЗ также может внести в черный список и поставить его на уровень «чуть менее опасно, чем консервы».
Решение об обновлении списка приняли в связи растущей обеспокоенностью, что в Великобритании от рака ежегодно умирают более 150 тыс. человек, уточняет издание. Официально о новых позициях в списке канцерогенов объявят в понедельник.