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Posted 23 октября 2015, 12:54

Published 23 октября 2015, 12:54

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

УБРиР запустил услугу по дистанционному резервированию средств

УБРиР запустил услугу по дистанционному резервированию средств

23 октября 2015, 12:54
Фото: Properm.ru.
Новая услуга актуальна для владельцев отелей и ресторанов.

Уральский банк реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР») улучшил сервис для ресторанов и отелей в рамках услуги торгового эквайринга. При помощи торгового pos-терминала с дополнительными функциями предприниматели могут проводить резервирование средств на банковской карте клиента.

Для того чтобы забронировать номер, клиенту достаточно любым удобным способом связаться с администратором гостиницы – по телефону, e-mail или через интернет-сайт гостиницы. Затем клиенту необходимо сообщить номер своей карты и срок ее действия, после чего администратор резервирует на pos-терминале сумму предоплаты. Когда клиент выезжает, то администрация отеля производит окончательный расчет за проживание. Аналогичные условия созданы и для ресторанов, в которых предусмотрен заказ банкетов и мероприятий с предоплатой.

«Подобные правила резервирования мест в отелях действуют в большинстве стран Европы и мира. Владельцы отелей с подключенной услугой могут быть уверены в том, что бронируя номер, клиент сможет расплатиться по счету. А для самого клиента такие условия гарантируют стопроцентную уверенность в том, что отель его заселит и обеспечит комфортные условия проживания», - отметил руководитель центра развития услуг дистанционного обслуживания УБРиР Илья Скворцов.

По данным УБРиР, доля банка на екатеринбургском рынке эквайринга составляет 15%. Согласно исследованию предпочтения клиентов, основными факторами, повлиявшими на выбор финансово-кредитной организации, являются выгодные тарифы (так ответили 53% предпринимателей) и скорость оформления услуг (10%).

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