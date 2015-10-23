УБРиР запустил услугу по дистанционному резервированию средств

Для того чтобы забронировать номер, клиенту достаточно любым удобным способом связаться с администратором гостиницы – по телефону, e-mail или через интернет-сайт гостиницы. Затем клиенту необходимо сообщить номер своей карты и срок ее действия, после чего администратор резервирует на pos-терминале сумму предоплаты. Когда клиент выезжает, то администрация отеля производит окончательный расчет за проживание. Аналогичные условия созданы и для ресторанов, в которых предусмотрен заказ банкетов и мероприятий с предоплатой.