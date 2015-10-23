УБРиР запустил услугу по дистанционному резервированию средств

Posted 23 октября 2015, 12:54
Published 23 октября 2015, 12:54
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Уральский банк реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР») улучшил сервис для ресторанов и отелей в рамках услуги торгового эквайринга. При помощи торгового pos-терминала с дополнительными функциями предприниматели могут проводить резервирование средств на банковской карте клиента.
Для того чтобы забронировать номер, клиенту достаточно любым удобным способом связаться с администратором гостиницы – по телефону, e-mail или через интернет-сайт гостиницы. Затем клиенту необходимо сообщить номер своей карты и срок ее действия, после чего администратор резервирует на pos-терминале сумму предоплаты. Когда клиент выезжает, то администрация отеля производит окончательный расчет за проживание. Аналогичные условия созданы и для ресторанов, в которых предусмотрен заказ банкетов и мероприятий с предоплатой.
«Подобные правила резервирования мест в отелях действуют в большинстве стран Европы и мира. Владельцы отелей с подключенной услугой могут быть уверены в том, что бронируя номер, клиент сможет расплатиться по счету. А для самого клиента такие условия гарантируют стопроцентную уверенность в том, что отель его заселит и обеспечит комфортные условия проживания», - отметил руководитель центра развития услуг дистанционного обслуживания УБРиР Илья Скворцов.
По данным УБРиР, доля банка на екатеринбургском рынке эквайринга составляет 15%. Согласно исследованию предпочтения клиентов, основными факторами, повлиявшими на выбор финансово-кредитной организации, являются выгодные тарифы (так ответили 53% предпринимателей) и скорость оформления услуг (10%).