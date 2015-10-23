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Posted 23 октября 2015, 12:00

Published 23 октября 2015, 12:00

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

В Бардымском районе вынесли приговор мужчине, дважды попавшемуся пьяным за рулем

В Бардымском районе вынесли приговор мужчине, дважды попавшемуся пьяным за рулем

23 октября 2015, 12:00
Фото: Properm.ru.
Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

Cуд Бардымского района вынес приговор местному жителю за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Сотрудники ГИБДД остановили скутер без государственного регистрационного знака. В ходе проверки документов стало ясно, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило данный факт. Молодого человека доставили в дежурную часть.

Выяснилось, что ранее нарушитель уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительского удостоверения.

За нарушение правил дорожного движения суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

#Авто#Пьяный за рулем#Лишение прав
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