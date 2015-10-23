В Бардымском районе вынесли приговор мужчине, дважды попавшемуся пьяным за рулем

Posted 23 октября 2015, 12:00
Published 23 октября 2015, 12:00
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Cуд Бардымского района вынес приговор местному жителю за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
Сотрудники ГИБДД остановили скутер без государственного регистрационного знака. В ходе проверки документов стало ясно, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило данный факт. Молодого человека доставили в дежурную часть.
Выяснилось, что ранее нарушитель уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительского удостоверения.
За нарушение правил дорожного движения суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.