В Оханском районе на пожаре погибли супруги-алкоголики

Вчера, 22 октября, в деревне Березовка Оханского района при пожаре погибли муж с женой. Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, тела 54-летнего мужчины и 51-летней женщины обнаружили пожарные. Борьба с огнем заняла у пожарных около часа.