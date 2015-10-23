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Posted 23 октября 2015, 06:32

Published 23 октября 2015, 06:32

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

В Оханском районе на пожаре погибли супруги-алкоголики

В Оханском районе на пожаре погибли супруги-алкоголики

23 октября 2015, 06:32
Фото: Properm.ru.
Тела погибших обнаружили пожарные при тушении деревянного дома.

Вчера, 22 октября, в деревне Березовка Оханского района при пожаре погибли муж с женой. Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, тела 54-летнего мужчины и 51-летней женщины обнаружили пожарные. Борьба с огнем заняла у пожарных около часа.

Предварительная версия возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Было установлено, что погибшие не работали и постоянно употребляли спиртное.

#Происшествия
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