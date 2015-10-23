В Оханском районе на пожаре погибли супруги-алкоголики

Posted 23 октября 2015, 06:32
Published 23 октября 2015, 06:32
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Вчера, 22 октября, в деревне Березовка Оханского района при пожаре погибли муж с женой. Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, тела 54-летнего мужчины и 51-летней женщины обнаружили пожарные. Борьба с огнем заняла у пожарных около часа.
Предварительная версия возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Было установлено, что погибшие не работали и постоянно употребляли спиртное.