В Перми мошенник через «мобильный банк» украл 900 тысяч рублей

Posted 23 октября 2015, 06:15
Published 23 октября 2015, 06:15
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
В Перми осудили мошенника, который снимал деньги с чужих банковских карт через «мобильный банк» с помощью сим-карт.
Как сообщает прокуратура, в течение 2012–2014 годов мужчина партиями покупал старые «симки», а затем с помощью смс-запросов проверял их на подключение к «мобильному банку». Если прежние владельцы забывали отключить услугу, он переводил деньги с карты на счет своего абонентского номера.
От действий злоумышленника пострадали 45 человек. Похищенная сумма составила более 900 тыс. рублей.
Суд приговорил мошенника к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на четыре года и штрафом 30 тыс. рублей. Все гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.