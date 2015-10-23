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Posted 23 октября 2015, 06:15

Published 23 октября 2015, 06:15

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

В Перми мошенник через «мобильный банк» украл 900 тысяч рублей

В Перми мошенник через «мобильный банк» украл 900 тысяч рублей

23 октября 2015, 06:15
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
Мужчина покупал уже использованные сим-карты и проверял, подключил ли прежний владелец услугу для перевода денег с помощью телефона.

В Перми осудили мошенника, который снимал деньги с чужих банковских карт через «мобильный банк» с помощью сим-карт.

Как сообщает прокуратура, в течение 2012–2014 годов мужчина партиями покупал старые «симки», а затем с помощью смс-запросов проверял их на подключение к «мобильному банку». Если прежние владельцы забывали отключить услугу, он переводил деньги с карты на счет своего абонентского номера.

От действий злоумышленника пострадали 45 человек. Похищенная сумма составила более 900 тыс. рублей.

Суд приговорил мошенника к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на четыре года и штрафом 30 тыс. рублей. Все гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

#Банки#Кругом обман
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