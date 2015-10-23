В Перми мошенник через «мобильный банк» украл 900 тысяч рублей

Как сообщает прокуратура, в течение 2012–2014 годов мужчина партиями покупал старые «симки», а затем с помощью смс-запросов проверял их на подключение к «мобильному банку». Если прежние владельцы забывали отключить услугу, он переводил деньги с карты на счет своего абонентского номера.