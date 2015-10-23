В Пермском районе появятся четыре новых железнодорожных перехода

Железнодорожники всерьез обеспокоены фактами несознательного поведения некоторых граждан, игнорирующих правила безопасности. Так, возле остановочного пункта 1436 км (Пермь-2 — Бахаревка), где курсирует до 80 пар поездов и проходит порядка 900 пешеходов в сутки, с 2011 года зафиксировано 8 случаев экстренного торможения подвижного состава для предотвращения наездов на людей. За десять лет в пределах данного участка травмировано 79 человек.