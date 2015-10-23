В Пермском районе появятся четыре новых железнодорожных перехода

Posted 23 октября 2015, 11:51
Published 23 октября 2015, 11:51
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
СвЖД решили построить в Перми три новых пешеходных перехода через железнодорожные пути на участках с интенсивным движением поездов: на перегонах Голованово — Левшино, Балмошная — Левшино, Пермь-2 — Бахаревка. Еще один переход появится на станции «Кунгур», сообщает пресс-служба СвЖД.
На всех четырех пешеходных переходах (на одном уровне с железной дорогой) будут организованы зоны накопления с ограждениями и разделителями пассажиропотока, установлены предупреждающие плакаты, оборудовано освещение территории. Переходы будут оснащены светозвуковой сигнализацией, заградительными барьерами, настилом с резинокордовым покрытием.
Железнодорожники всерьез обеспокоены фактами несознательного поведения некоторых граждан, игнорирующих правила безопасности. Так, возле остановочного пункта 1436 км (Пермь-2 — Бахаревка), где курсирует до 80 пар поездов и проходит порядка 900 пешеходов в сутки, с 2011 года зафиксировано 8 случаев экстренного торможения подвижного состава для предотвращения наездов на людей. За десять лет в пределах данного участка травмировано 79 человек.