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Posted 23 октября 2015, 11:51

Published 23 октября 2015, 11:51

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

В Пермском районе появятся четыре новых железнодорожных перехода

В Пермском районе появятся четыре новых железнодорожных перехода

23 октября 2015, 11:51
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Ржд
Три из них появятся в черте Перми, а еще один — на станции «Кунгур».

СвЖД решили построить в Перми три новых пешеходных перехода через железнодорожные пути на участках с интенсивным движением поездов: на перегонах Голованово — Левшино, Балмошная — Левшино, Пермь-2 — Бахаревка. Еще один переход появится на станции «Кунгур», сообщает пресс-служба СвЖД.

На всех четырех пешеходных переходах (на одном уровне с железной дорогой) будут организованы зоны накопления с ограждениями и разделителями пассажиропотока, установлены предупреждающие плакаты, оборудовано освещение территории. Переходы будут оснащены светозвуковой сигнализацией, заградительными барьерами, настилом с резинокордовым покрытием.

Железнодорожники всерьез обеспокоены фактами несознательного поведения некоторых граждан, игнорирующих правила безопасности. Так, возле остановочного пункта 1436 км (Пермь-2 — Бахаревка), где курсирует до 80 пар поездов и проходит порядка 900 пешеходов в сутки, с 2011 года зафиксировано 8 случаев экстренного торможения подвижного состава для предотвращения наездов на людей. За десять лет в пределах данного участка травмировано 79 человек.

#Общество#Ржд#Железнодорожный переход
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