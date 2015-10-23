В Прикамье арестовали строителей аварийного детсада в Горшках

Posted 23 октября 2015, 04:44
Published 23 октября 2015, 04:44
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
В Прикамье продолжается расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями сотрудниками МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» при исполнении муниципального контракта по реконструкции здания детского сада в деревне Горшки.
Кроме того, были арестованы представители подрядной организации — двое работников ООО «ГорСтройИнвест». Оба дела соединены в одно производство.
Напомним, в 2013 году в деревне Горшки была проведена реконструкция детского сада на общую сумму более 36 млн рублей. При строительстве подрядчик заменил строительные материалы, и вместо кирпича использовал материал для строительства межкомнатных перегородок.
Эксплуатация здания по назначению стала невозможной в 2015 году, здание представляло угрозу для детей и сотрудников детского сада.
Круг виновных лиц устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается, уточняет следственное управление СКР по Пермскому краю.