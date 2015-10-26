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Posted 26 октября 2015, 04:09

Published 26 октября 2015, 04:09

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

ВТБ в Перми за 9 месяцев 2015 года увеличил портфель кредитов до 25 млрд рублей

ВТБ в Перми за 9 месяцев 2015 года увеличил портфель кредитов до 25 млрд рублей

26 октября 2015, 04:09
Фото: Properm.ru.
Банк в регионе растет темпами, значительно превышающими средние значения по банковскому сектору.

Офис банка ВТБ в Перми подвел итоги работы за 9 месяцев 2015 года по российскому стандарту бухгалтерского учета.

По данным на 1 октября 2015 года совокупный кредитный портфель пермского ВТБ составил 25,1 млрд рублей, что на 3,5 млрд рублей или 16% выше уровня начала 2015 года. Наибольшее увеличение объема финансирования достигнуто в сегменте клиентов среднего бизнеса. За 9 месяцев 2015 года портфель кредитов этой категории клиентов в региональном офисе банка достиг 9,2 млрд рублей, что на 2,5 млрд рублей или 37% превышает данные на 1 января.

С января по октябрь 2015 года офис ВТБ в Перми привлек на обслуживание 63 новых клиента, 59 из которых категории среднего бизнеса. Банк также открыл 268 расчетных счетов (из них 54 — это специальные счета Фонда капитального ремонта Пермского края).

В срочные депозиты за указанный период региональный офиса привлек более 104 млрд рублей.

Алексей Казаченко, руководитель дирекции банка ВТБ по Пермскому краю: — Как показали прошедшие месяцы, бизнес Пермского края даже в период кризиса развивается и кредитуется. И ВТБ в регионе растет темпами, значительно превышающими средние значения по банковскому сектору. При этом сегодня для нас в приоритете — качество портфеля, а также высокий уровень клиентского сервиса
#Втб
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