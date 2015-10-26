ВТБ в Перми за 9 месяцев 2015 года увеличил портфель кредитов до 25 млрд рублей

Posted 26 октября 2015, 04:09
Published 26 октября 2015, 04:09
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Офис банка ВТБ в Перми подвел итоги работы за 9 месяцев 2015 года по российскому стандарту бухгалтерского учета.
По данным на 1 октября 2015 года совокупный кредитный портфель пермского ВТБ составил 25,1 млрд рублей, что на 3,5 млрд рублей или 16% выше уровня начала 2015 года. Наибольшее увеличение объема финансирования достигнуто в сегменте клиентов среднего бизнеса. За 9 месяцев 2015 года портфель кредитов этой категории клиентов в региональном офисе банка достиг 9,2 млрд рублей, что на 2,5 млрд рублей или 37% превышает данные на 1 января.
С января по октябрь 2015 года офис ВТБ в Перми привлек на обслуживание 63 новых клиента, 59 из которых категории среднего бизнеса. Банк также открыл 268 расчетных счетов (из них 54 — это специальные счета Фонда капитального ремонта Пермского края).
В срочные депозиты за указанный период региональный офиса привлек более 104 млрд рублей.