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Posted 27 октября 2015, 04:00

Published 27 октября 2015, 04:00

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

Для пермских киноманов наступил жаркий октябрь

Для пермских киноманов наступил жаркий октябрь

27 октября 2015, 04:00
Фото: Properm.ru.
В октябре канал голливудского кино Paramount Channel открылся для всех прикамских абонентов интерактивного ТВ.

Теперь каждый пользователь интерактивного ТВ на территории Прикамья в удобное для себя время, а главное — без рекламы и с возможностью поставить на паузу или перемотать, сможет познакомиться с разнообразием лучших фильмов из библиотеки одной из главных студий Голливуда.

В круглосуточном эфире канала подборка блокбастеров и легендарных классических фильмов одной из старейших студий Paramount Pictures и других: «Tрансформеры», «Миссия невыполнима», «Игры разума», «Шрек», «Крестный отец», «Форрест Гамп» и многие другие. Студия Paramount Pictures существует уже больше 100 лет, а ее картины собрали более 80 Оскаров. В программу канала также входят познавательные «фильмы о фильмах» и шедевры знаменитых режиссеров, таких как Стивен Спилберг, Роман Полански, Мартин Скорсезе.

Также все пользователи услуги интерактивного телевидения смогут принять участие в розыгрыше призов. Как хорошо вы знаете голливудский кинематограф? Проверить свои знания можно в специальном конкурсе «Угадай кадр». Можно выиграть зимний комплект киномана (уютная толстовка, термокружка и шерстяной плед), подписку на интерактивное ТВ «Ростелеком» или годовой запас попкорна, чтобы наслаждаться любимым кино зимними вечерами.

Интерактивное телевидение транслирует более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе до 30 — в HD-формате. «Ростелеком» подключает услуги по инновационной технологии GPON или «оптика в квартиру», что обеспечивает высокие скорости передачи данных, качество и надежность соединения.

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