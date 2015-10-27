Для пермских киноманов наступил жаркий октябрь

В круглосуточном эфире канала подборка блокбастеров и легендарных классических фильмов одной из старейших студий Paramount Pictures и других: «Tрансформеры», «Миссия невыполнима», «Игры разума», «Шрек», «Крестный отец», «Форрест Гамп» и многие другие. Студия Paramount Pictures существует уже больше 100 лет, а ее картины собрали более 80 Оскаров. В программу канала также входят познавательные «фильмы о фильмах» и шедевры знаменитых режиссеров, таких как Стивен Спилберг, Роман Полански, Мартин Скорсезе.