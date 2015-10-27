В Прикамье экс-полицейский, сломавший челюсть участнику ДТП, амнистирован

Posted 27 октября 2015, 09:39
Published 27 октября 2015, 09:39
Modified 2 марта 2023, 16:51
Updated 2 марта 2023, 16:51
Суд вынес приговор 40-летнему экс-полицейскому Андрею Евсину, признав его виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
Как сообщает следственный комитет, днем 11 апреля около одного из магазинов в селе Федоровское Куединского района произошло ДТП. Участники аварии — 34-летняя местная жительница и житель Куеды — поссорились. Тогда женщина позвала на помощь своего родственника, работавшего начальником отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Чернушинскому району.
Во время разборок полицейский ударил мужчину кулаком по лицу, сломав ему нижнюю челюсть. Вскоре сотрудник МВД был уволен, но наказания ему удалось избежать благодаря амнистии к годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941–1945-годов. В качестве компенсации морального вреда он выплатил пострадавшему 50 тыс. рублей.