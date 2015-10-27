В Прикамье экс-полицейский, сломавший челюсть участнику ДТП, амнистирован

Как сообщает следственный комитет, днем 11 апреля около одного из магазинов в селе Федоровское Куединского района произошло ДТП. Участники аварии — 34-летняя местная жительница и житель Куеды — поссорились. Тогда женщина позвала на помощь своего родственника, работавшего начальником отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Чернушинскому району.