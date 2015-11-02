В Прикамье за выходные сотрудники ГИБДД задержали более 200 нетрезвых водителей

Posted 2 ноября 2015, 06:40
Published 2 ноября 2015, 06:40
Modified 2 марта 2023, 16:50
Updated 2 марта 2023, 16:50
В прошедшие выходные в Пермском крае были проведены массовые проверки водителей на трассах регионального и федерального значения. В результате проверок был задержан 201 нетрезвый водитель.
Всего сотрудники госавтоинспекции за прошедшие три дня пресекли более 6,6 тыс. нарушений ПДД. В выходные в Прикамье произошло 21 ДТП, в которых 1 человек погиб, 31 — получили травмы. Кроме этого стражи порядка выявили 100 фактов управления транспортным средством без водительского удостоверения, 172 водителя были задержаны за чрезмерную тонировку стёкол своего автомобиля, 483 пешехода нарушили ПДД.
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