В Прикамье за выходные сотрудники ГИБДД задержали более 200 нетрезвых водителей

Всего сотрудники госавтоинспекции за прошедшие три дня пресекли более 6,6 тыс. нарушений ПДД. В выходные в Прикамье произошло 21 ДТП, в которых 1 человек погиб, 31 — получили травмы. Кроме этого стражи порядка выявили 100 фактов управления транспортным средством без водительского удостоверения, 172 водителя были задержаны за чрезмерную тонировку стёкол своего автомобиля, 483 пешехода нарушили ПДД.