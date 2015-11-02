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Posted 2 ноября 2015, 06:40

Published 2 ноября 2015, 06:40

Modified 2 марта 2023, 16:50

Updated 2 марта 2023, 16:50

В Прикамье за выходные сотрудники ГИБДД задержали более 200 нетрезвых водителей

В Прикамье за выходные сотрудники ГИБДД задержали более 200 нетрезвых водителей

2 ноября 2015, 06:40
Фото: Properm.ru
Всего за три дня было выявлено более 6 тыс. нарушений правил дорожного движения.

В прошедшие выходные в Пермском крае были проведены массовые проверки водителей на трассах регионального и федерального значения. В результате проверок был задержан 201 нетрезвый водитель.

Всего сотрудники госавтоинспекции за прошедшие три дня пресекли более 6,6 тыс. нарушений ПДД. В выходные в Прикамье произошло 21 ДТП, в которых 1 человек погиб, 31 — получили травмы. Кроме этого стражи порядка выявили 100 фактов управления транспортным средством без водительского удостоверения, 172 водителя были задержаны за чрезмерную тонировку стёкол своего автомобиля, 483 пешехода нарушили ПДД.

#Авто#Пьяный за рулем
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