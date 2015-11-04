Хакеры рассылали «троян» органам власти от имени пермской прокуратуры

Posted 4 ноября 2015, 09:39
Published 4 ноября 2015, 09:39
Modified 2 марта 2023, 16:49
Updated 2 марта 2023, 16:49
Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту рассылки пользователям интернета информации, содержащей вредоносную программу.
2 ноября 2015 года неизвестными лицами в различные организации Прикамья, а также органы власти от имени прокуратуры Пермского края на электронные адреса стали поступать информационные сообщения.
Органы прокуратуры при осуществлении профессиональной деятельности не используют электронную рассылку документов и актов реагирования, подчеркнули в ведомстве.
Согласно предварительному заключению специалистов, данное сообщение содержит вирус Trojan-banker, который дает доступ незаконного проникновения в информационную систему персонального компьютера и программ.
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