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Posted 4 ноября 2015, 09:39

Published 4 ноября 2015, 09:39

Modified 2 марта 2023, 16:49

Updated 2 марта 2023, 16:49

Хакеры рассылали «троян» органам власти от имени пермской прокуратуры

Хакеры рассылали «троян» органам власти от имени пермской прокуратуры

4 ноября 2015, 09:39
Фото: Properm.ru
Вирус дает доступ незаконного проникновения в информационную систему персонального компьютера и программ.

Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту рассылки пользователям интернета информации, содержащей вредоносную программу.

2 ноября 2015 года неизвестными лицами в различные организации Прикамья, а также органы власти от имени прокуратуры Пермского края на электронные адреса стали поступать информационные сообщения.

Органы прокуратуры при осуществлении профессиональной деятельности не используют электронную рассылку документов и актов реагирования, подчеркнули в ведомстве.

Согласно предварительному заключению специалистов, данное сообщение содержит вирус Trojan-banker, который дает доступ незаконного проникновения в информационную систему персонального компьютера и программ.

#Интернет
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