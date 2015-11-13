Сбербанк будет проверять у клиентов отпечатки пальцев

Posted 13 ноября 2015, 07:05
Published 13 ноября 2015, 07:05
Modified 2 марта 2023, 16:46
Updated 2 марта 2023, 16:46
В 2016 году в Сбербанке планируют запустить проект идентификации клиентов по отпечатку пальца. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на председателя Северо-Западного банка «Сбербанка России» Дмитрия Курдюкова, запустят его в тестовом режиме.
Отпечаток пальца клиента сэкономит время. Проверка личности таким способом может использоваться при выдаче кредитов и оплате услуг ЖКХ.
Во всех отделениях Сбербанка система будет введена в 2017–2018 годах. При этом новая технология полностью не заменит паспортный контроль.
Внедрение таких технологий уже начали зарубежные банки. Несколько лет назад американский банк 1st Federal Credit Union разместил сканеры для отпечатков пальцев у окон операционистов. По словам руководителя информационной службы банка Джея Рида, сканер и программное обеспечение обошлись организации в 100 долларов. Идентификация клиента по отпечаткам занимает около минуты, причем каждый палец может отвечать за разный счет в банке.