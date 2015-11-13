Сбербанк будет проверять у клиентов отпечатки пальцев

Внедрение таких технологий уже начали зарубежные банки. Несколько лет назад американский банк 1st Federal Credit Union разместил сканеры для отпечатков пальцев у окон операционистов. По словам руководителя информационной службы банка Джея Рида, сканер и программное обеспечение обошлись организации в 100 долларов. Идентификация клиента по отпечаткам занимает около минуты, причем каждый палец может отвечать за разный счет в банке.