properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября 2015, 07:05

Published 13 ноября 2015, 07:05

Modified 2 марта 2023, 16:46

Updated 2 марта 2023, 16:46

Сбербанк будет проверять у клиентов отпечатки пальцев

Сбербанк будет проверять у клиентов отпечатки пальцев

13 ноября 2015, 07:05
Фото: Properm.ru
Проверять личность клиента планируют в офисах банка при выдаче кредитов и оплате услуг ЖКХ.

В 2016 году в Сбербанке планируют запустить проект идентификации клиентов по отпечатку пальца. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на председателя Северо-Западного банка «Сбербанка России» Дмитрия Курдюкова, запустят его в тестовом режиме.

Дмитрий Курдюков:— Мы уже понимаем, что 85% транзакций проходит через удаленные каналы с использованием банкоматов, терминалов и приложения «Сбербанк онлайн». Тем не менее, все равно еще достаточное количество людей приходят в офисы. И проверка паспорта на подлинность занимает не менее трех минут — времени это отнимает много.

Отпечаток пальца клиента сэкономит время. Проверка личности таким способом может использоваться при выдаче кредитов и оплате услуг ЖКХ.

Во всех отделениях Сбербанка система будет введена в 2017–2018 годах. При этом новая технология полностью не заменит паспортный контроль.

Внедрение таких технологий уже начали зарубежные банки. Несколько лет назад американский банк 1st Federal Credit Union разместил сканеры для отпечатков пальцев у окон операционистов. По словам руководителя информационной службы банка Джея Рида, сканер и программное обеспечение обошлись организации в 100 долларов. Идентификация клиента по отпечаткам занимает около минуты, причем каждый палец может отвечать за разный счет в банке.

#Банки#Сбербанк#Отпечатки пальцев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика