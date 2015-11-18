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Posted 18 ноября 2015, 08:40

Published 18 ноября 2015, 08:40

Modified 2 марта 2023, 16:45

Updated 2 марта 2023, 16:45

Аэропорт и вокзал Перми усилили меры безопасности

Аэропорт и вокзал Перми усилили меры безопасности

18 ноября 2015, 08:40
Фото: Properm.ru
Связано это с террористической угрозой в мире.

С учетом существующих рисков и угроз, исходящих от экстремистских организаций, в Международном аэропорту «Пермь» усилены меры безопасности. Во избежание актов терроризма внутри страны и за ее пределами Росавиация направила в начале ноября соответствующие директивы. Усиление мер будет носить временный характер.

Авиакомпаниям рекомендовано начать консультации с зарубежными аэропортами, а аэропорты должны быть готовы нести дополнительную нагрузку в связи с принятием комплекса дополнительных мер защиты пассажиров и инфраструктуры.

Как рассказала корреспонденту Properm.ru пресс-секретарь пермского аэропорта Юлия Отраднова, директива Росавиации по усилению мер авиационной безопасности исполняется полностью. «Усиление будет исполняться до тех пор, пока мы не получим соответствующего распоряжения от Росавиации о прекращении усиления», — уточняет представитель аэропорта. Никаких дополнительных ограничений для пассажиров вводится не будет.

Юлия Отраднова, пресс-секретарь Международного аэропорта «Пермь»:— Мы надеемся, что усиление мер никак не отразится на комфорте пребывания пассажира в здании аэровокзала и при прохождении всех необходимых процедур по досмотру. Как и раньше, мы просим обратить внимание пассажиров на то, что данные меры направлены на соблюдение принципов безопасности. Мы просим неукоснительно выполнять все требования и просьбы персонала авиационной безопасности.

Дополнительные меры по обеспечению безопасности на вокзалах. Соответствующее решение было принято РЖД в связи с рекомендациями Министерства транспорта РФ. С работниками вокзальных комплексов, локомотивных и поездных бригад проводятся специальные инструктажи с целью повышения бдительности и отработки действий в случае внештатных ситуаций.

Усилена охрана и пропускной режим на наиболее важных объектах с массовым пребыванием людей, а также на территориях вокзалов, станций, путях отстоя пассажирских составов и на маршрутах движения поездов.

#Общество
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