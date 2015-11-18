Аэропорт и вокзал Перми усилили меры безопасности

Как рассказала корреспонденту Properm.ru пресс-секретарь пермского аэропорта Юлия Отраднова, директива Росавиации по усилению мер авиационной безопасности исполняется полностью. «Усиление будет исполняться до тех пор, пока мы не получим соответствующего распоряжения от Росавиации о прекращении усиления», — уточняет представитель аэропорта. Никаких дополнительных ограничений для пассажиров вводится не будет.