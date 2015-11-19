19 ноября скончалась девочка из Перми, перенесшая сложную операцию в Германии

Posted 19 ноября 2015, 10:50
Published 19 ноября 2015, 10:50
Modified 2 марта 2023, 16:45
Updated 2 марта 2023, 16:45
В ночь на 19 ноября в Германии умерла пермячка, перенесшая экстренную операцию, сообщают на сайте уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае.
Напомним, подросток из Перми вместе с мамой уехала в Германию на лечение в октябре этого года. По прибытию в больницу оказалось, что девочке необходима срочная операция стоимостью 10 тыс. евро. Пермская страховая компания, в свою очередь, отказалась продлевать пермячкам страховку. Из-за не продленной страховки девочка с мамой оказались в сложной ситуации: денег на оплату лечения и на выезд из Германии у них не было. Пермский детский омбудсмен Павел Миков обратился к компании с просьбой помочь землякам в трудной ситуации.