19 ноября скончалась девочка из Перми, перенесшая сложную операцию в Германии

Напомним, подросток из Перми вместе с мамой уехала в Германию на лечение в октябре этого года. По прибытию в больницу оказалось, что девочке необходима срочная операция стоимостью 10 тыс. евро. Пермская страховая компания, в свою очередь, отказалась продлевать пермячкам страховку. Из-за не продленной страховки девочка с мамой оказались в сложной ситуации: денег на оплату лечения и на выезд из Германии у них не было. Пермский детский омбудсмен Павел Миков обратился к компании с просьбой помочь землякам в трудной ситуации.