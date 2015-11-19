На «Пермской ярмарке» неожиданно завершил свою работу Форум музеев

Министерство культуры и массовых коммуникаций Пермского края сообщило об изменениях в работе II Выставки-форума музеев Пермского края, которая проходит в павильонах выставочного центра «Пермская ярмарка. Сегодня и завтра она будет работать до 21:00, а 21 ноября не будет работать совсем.