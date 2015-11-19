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Posted 19 ноября 2015, 12:26

Published 19 ноября 2015, 12:26

Modified 2 марта 2023, 16:44

Updated 2 марта 2023, 16:44

На «Пермской ярмарке» неожиданно завершил свою работу Форум музеев

На «Пермской ярмарке» неожиданно завершил свою работу Форум музеев

19 ноября 2015, 12:26
Фото: Properm.ru.
Ранее планировалось, что выставка продлится до 22 ноября.

Министерство культуры и массовых коммуникаций Пермского края сообщило об изменениях в работе II Выставки-форума музеев Пермского края, которая проходит в павильонах выставочного центра «Пермская ярмарка. Сегодня и завтра она будет работать до 21:00, а 21 ноября не будет работать совсем.

Как сообщает «Ъ», 24 ноября на площадке «Пермской ярмарки» состоится заседания Госсовета по вопросам импортозамещения. Кроме того, по неофициальной информации, оно пройдет под председательством президента страны Владимира Путина.

#Общество
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