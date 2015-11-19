На «Пермской ярмарке» неожиданно завершил свою работу Форум музеев

Posted 19 ноября 2015, 12:26
Published 19 ноября 2015, 12:26
Modified 2 марта 2023, 16:44
Updated 2 марта 2023, 16:44
Министерство культуры и массовых коммуникаций Пермского края сообщило об изменениях в работе II Выставки-форума музеев Пермского края, которая проходит в павильонах выставочного центра «Пермская ярмарка. Сегодня и завтра она будет работать до 21:00, а 21 ноября не будет работать совсем.
Как сообщает «Ъ», 24 ноября на площадке «Пермской ярмарки» состоится заседания Госсовета по вопросам импортозамещения. Кроме того, по неофициальной информации, оно пройдет под председательством президента страны Владимира Путина.