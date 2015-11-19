Посольство США троллит «Известия» за поддельное письмо Госдепа ЛГБТ*-активистам

Posted 19 ноября 2015,, 04:46
Published 19 ноября 2015,, 04:46
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Газета «Известия» попала в курьезную ситуацию после публикации переписки между американскими чиновниками и ЛГБТ-активистом Николаем Алексеевым. В ходе расследования журналисты издания нашли письма Госдепа и выяснили, что США используют российские секс-меньшинства, чтобы обвинить наиболее эффективных членов правительства и администрации президента в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Через несколько часов после публикации материала посольство США в Москве ответило на обвинение журналистов. Представители посольства заявили, что такой переписки никогда не существовало. В доказательство того, что письмо поддельное, они нашли и исправили в нем 17 ошибок.
* Движение признано экстремистским в России.
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