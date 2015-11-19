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Posted 19 ноября 2015,, 04:46

Published 19 ноября 2015,, 04:46

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Посольство США троллит «Известия» за поддельное письмо Госдепа ЛГБТ*-активистам

Посольство США троллит «Известия» за поддельное письмо Госдепа ЛГБТ*-активистам

19 ноября 2015, 04:46
Фото: Properm.ru
Представители Госдепа исправили в письме все 17 ошибок и предложили журналистам услуги корректора.

Газета «Известия» попала в курьезную ситуацию после публикации переписки между американскими чиновниками и ЛГБТ-активистом Николаем Алексеевым. В ходе расследования журналисты издания нашли письма Госдепа и выяснили, что США используют российские секс-меньшинства, чтобы обвинить наиболее эффективных членов правительства и администрации президента в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Через несколько часов после публикации материала посольство США в Москве ответило на обвинение журналистов. Представители посольства заявили, что такой переписки никогда не существовало. В доказательство того, что письмо поддельное, они нашли и исправили в нем 17 ошибок.

* Движение признано экстремистским в России.

 
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