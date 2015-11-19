«Царство старых цен». Пермский музыкант написал песню про курс рубля

«За год песня как-то лучше уложилась, стала увереннее звучать, — пояснил Properm.ru музыкант, — Обычно тексты пишутся о том, что думаешь, а не думать про курс валюты год назад было сложно. Хотя бы потому, что все оборудование и программное обеспечение, которое я использую в работе, производится за рубежом. Есть какая-то магия, мне кажется, когда соединяешь бытовую тему с барокко-поп балладой».