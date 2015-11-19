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Posted 19 ноября 2015, 12:30

Published 19 ноября 2015, 12:30

Modified 2 марта 2023, 16:44

Updated 2 марта 2023, 16:44

«Царство старых цен». Пермский музыкант написал песню про курс рубля

19 ноября 2015, 12:30
Лилия Козлова
Участник музыкальной группы «Упалинаушиs» определил жанр своего творения как барокко-поп баллада.

Пермский музыкант и участник группы «Упалинаушиs» Иван Степанов опубликовал видео на песню, посвященную отечественной валюте и покупательской способности.

Текст песни был написан год назад, когда проблема стояла наиболее остро, однако и по сей день она не утратила своей актуальности.

«За год песня как-то лучше уложилась, стала увереннее звучать, — пояснил Properm.ru музыкант, — Обычно тексты пишутся о том, что думаешь, а не думать про курс валюты год назад было сложно. Хотя бы потому, что все оборудование и программное обеспечение, которое я использую в работе, производится за рубежом. Есть какая-то магия, мне кажется, когда соединяешь бытовую тему с барокко-поп балладой».

#Видео#Мнения#Банки#Лиза алерт#Песня про курс валют
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