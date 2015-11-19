В Кировском районе двух студентов подозревают в избиении мужчины до смерти весной прошлого года

Posted 19 ноября 2015, 05:24
Published 19 ноября 2015, 05:24
Modified 2 марта 2023, 16:45
Updated 2 марта 2023, 16:45
В Кировском районе Перми двое студентов подозреваются в избиении до смерти своего знакомого весной прошлого года.
В конце мая 2014 года в своей квартире в Кировском районе было обнаружено тело 54-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Cледователи Кировского района возбудили уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего.
Более полутора лет преступление оставалось не раскрытым, однако в результате дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых в его совершении установили и задержали. Ими стали двое пермских студентов — жителей Кировского района Перми.
По версии следствия, в конце мая 2014 года на берегу реки Камы подозреваемые после ссоры руками и ногами избили знакомого мужчину, который, придя домой, от полученных травм скончался.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.