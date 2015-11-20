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Posted 20 ноября 2015, 11:06

Published 20 ноября 2015, 11:06

Modified 2 марта 2023, 16:43

Updated 2 марта 2023, 16:43

Борьба за сосновый бор продолжается: суд снял обеспечительные меры с участка под «Сколково»

Борьба за сосновый бор продолжается: суд снял обеспечительные меры с участка под «Сколково»

20 ноября 2015, 11:06
Фото: Properm.ru.
Столетние сосны на площади 35 тысяч квадратных метров на Комплексе ПНИПУ вновь под угрозой вырубки. «Корпорация развития Пермского края» подала встречный иск и выиграла суд.

Суд отменил введение обременения на участок на улице Академика Королева. В пресс-службе губернатора сообщили, что «Корпорация развития Пермского края» подала заявление об отмене обеспечительных мер. Иск был удовлетворен.

Напомним, Арбитражный суд Пермского края запретил «Корпорации развития Пермского края» заключать договор с победителем конкурса на право проектировать школу «Сколково», а также ввел обременение на участок на Комплексе ПНИПУ.

Претензии теруправления обусловлены тем, что КРПК планирует осуществить строительство на земельном участке площадью 35 тыс. кв. м, являющемся федеральной собственностью. Участок не был предоставлен Корпорации в соответствии с законом, разрешение на его использование не выдавалось.

Пермское УФАС уже рассмотрело три жалобы на проведение конкурса, после чего все заявки были пересмотрены вновь. Повторный конкурс был признан несостоявшимся, так как только один заявитель был допущен к участию — компания из Санкт-Петербурга АО «ЭлТех СПб».

С 9 ноября приказом Мин­экономразвития РФ прекращены полномочия исполняющего обязанности главы теруправления Росимущества в Пермском крае Галины Постаноговой. Незадолго до этого Виктор Басаргин, комментируя журналистам спор краевых властей и теруправления вокруг участка для строительства «Сколково», дал понять, что ждет смены руководства. «Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы», — заметил губернатор.

Сейчас обязанности руководителя ТУ Росимущества в Пермском крае возложено на заместителя руководителя теруправления Елену Васкецову.

#Недвижимость#Сколково
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