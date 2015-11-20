Борьба за сосновый бор продолжается: суд снял обеспечительные меры с участка под «Сколково»

Пермское УФАС уже рассмотрело три жалобы на проведение конкурса, после чего все заявки были пересмотрены вновь. Повторный конкурс был признан несостоявшимся, так как только один заявитель был допущен к участию — компания из Санкт-Петербурга АО «ЭлТех СПб».