Собирают деньги через краудфандинг: финансированием террористов занимаются 3,5 тысячи россиян

Чаще всего террористы привлекают деньги через соцсети и интернет. Особую популярность у боевиков имеют краудфандинговые платформы. Такая схема наиболее удобна как для самих террористов, так и для радикально настроенных граждан, которые ранее не имели с ними контактов. Сбор средств через интернет с использованием различных платежных систем позволяет террористическим группировкам запутывать следы так, что даже специалисты не могут отследить такие платежи.