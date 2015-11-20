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Posted 20 ноября 2015, 06:46

Published 20 ноября 2015, 06:46

Modified 2 марта 2023, 16:43

Updated 2 марта 2023, 16:43

Собирают деньги через краудфандинг: финансированием террористов занимаются 3,5 тысячи россиян

Собирают деньги через краудфандинг: финансированием террористов занимаются 3,5 тысячи россиян

20 ноября 2015, 06:46
Фото: Properm.ru.
Только в этом году ИГИЛ получила 300 млн рублей.

Около 3,5 тыс. россиян из 80 регионов страны в период с 2013 по 2014 годы пересылали деньги террористическим группировкам. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на Росфинмониторинг. При этом в текущем году спецслужбы уже зафиксировали финансирование ИГИЛ (запрещена в России) на 300 млн рублей.

Чаще всего террористы привлекают деньги через соцсети и интернет. Особую популярность у боевиков имеют краудфандинговые платформы. Такая схема наиболее удобна как для самих террористов, так и для радикально настроенных граждан, которые ранее не имели с ними контактов. Сбор средств через интернет с использованием различных платежных систем позволяет террористическим группировкам запутывать следы так, что даже специалисты не могут отследить такие платежи.

Иосиф Линдер, президент Международной контртеррористической ассоциации:— Даже спецслужбы не могут отследить все каналы. Потому что в противном случае прекратится вся работа в интернете и все интернет-платежи будут блокированы. Все частные контакты отследить просто невозможно.

При этом не все россияне, финансирующие террористов, делают это осознанно. Часть переводит им деньги через просьбы о пожертвованиях, не подозревая, на что пойдут эти средства. Еще часть подвергается вымогательству. Полученные средства террористы обналичивают в основном на прилегающих к зоне конфликта территориях, а также в странах, через которые они следуют транзитом.

#Общество#ИГИЛ
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