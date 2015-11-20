Собирают деньги через краудфандинг: финансированием террористов занимаются 3,5 тысячи россиян

Posted 20 ноября 2015, 06:46
Published 20 ноября 2015, 06:46
Modified 2 марта 2023, 16:43
Updated 2 марта 2023, 16:43
Около 3,5 тыс. россиян из 80 регионов страны в период с 2013 по 2014 годы пересылали деньги террористическим группировкам. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на Росфинмониторинг. При этом в текущем году спецслужбы уже зафиксировали финансирование ИГИЛ (запрещена в России) на 300 млн рублей.
Чаще всего террористы привлекают деньги через соцсети и интернет. Особую популярность у боевиков имеют краудфандинговые платформы. Такая схема наиболее удобна как для самих террористов, так и для радикально настроенных граждан, которые ранее не имели с ними контактов. Сбор средств через интернет с использованием различных платежных систем позволяет террористическим группировкам запутывать следы так, что даже специалисты не могут отследить такие платежи.
При этом не все россияне, финансирующие террористов, делают это осознанно. Часть переводит им деньги через просьбы о пожертвованиях, не подозревая, на что пойдут эти средства. Еще часть подвергается вымогательству. Полученные средства террористы обналичивают в основном на прилегающих к зоне конфликта территориях, а также в странах, через которые они следуют транзитом.