В программе «Вечерний Ургант» высмеяли прокурорскую проверку музея PERMM

Posted 20 ноября 2015,, 09:55
Published 20 ноября 2015,, 09:55
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Иван Ургант в своей программе высмеял факт проверки прокуратурой выставки азербайджанского искусства «Конфетные горы, нефтяные берега» в музее PERMM. «В любой комнате, где живут девочки и играют в куклы, можно увидеть такую инсталляцию. Бывает еще жестче. Там не только куклы. Там медвежата, лисята, пистолеты, машинки», — съязвил известный телеведущий.
Напомним, одна из инсталляций выставки вызвала пристальное внимание посетителей. Пермячка Лилия Кайгородова написала петицию с призывом провести прокурорскую проверку, потому что данное произведение «подрывает нравственные устои общества, государства, ЛГБТ* направленностью пропагандирует педофилию, проституцию среди несовершеннолетних».
Руководство музея, в свою очередь, заявило, что «о выставке у нас были только положительные отзывы, в наш адрес не поступило ни одной жалобы от родителей. В музей не допускаются дети без сопровождения взрослых, они имеют право ограничить допуск детей к любым экспонатам по своему усмотрению».
* Движение признано экстремистским в России.
Источник: канал на YouTube «Вечерний Ургант»