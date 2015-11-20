В программе «Вечерний Ургант» высмеяли прокурорскую проверку музея PERMM

Руководство музея, в свою очередь, заявило, что «о выставке у нас были только положительные отзывы, в наш адрес не поступило ни одной жалобы от родителей. В музей не допускаются дети без сопровождения взрослых, они имеют право ограничить допуск детей к любым экспонатам по своему усмотрению».