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Posted 20 ноября 2015,, 09:55

Published 20 ноября 2015,, 09:55

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

В программе «Вечерний Ургант» высмеяли прокурорскую проверку музея PERMM

20 ноября 2015, 09:55
Ранее одна из посетительниц музея написала петицию с призывом проверить музей на пропаганду насилия, педофилии и детской порнографии.

Иван Ургант в своей программе высмеял факт проверки прокуратурой выставки азербайджанского искусства «Конфетные горы, нефтяные берега» в музее PERMM. «В любой комнате, где живут девочки и играют в куклы, можно увидеть такую инсталляцию. Бывает еще жестче. Там не только куклы. Там медвежата, лисята, пистолеты, машинки», — съязвил известный телеведущий.

Напомним, одна из инсталляций выставки вызвала пристальное внимание посетителей. Пермячка Лилия Кайгородова написала петицию с призывом провести прокурорскую проверку, потому что данное произведение «подрывает нравственные устои общества, государства, ЛГБТ* направленностью пропагандирует педофилию, проституцию среди несовершеннолетних».

Руководство музея, в свою очередь, заявило, что «о выставке у нас были только положительные отзывы, в наш адрес не поступило ни одной жалобы от родителей. В музей не допускаются дети без сопровождения взрослых, они имеют право ограничить допуск детей к любым экспонатам по своему усмотрению».

* Движение признано экстремистским в России.

Источник: канал на YouTube «Вечерний Ургант»

#Видео#Общество#Музей Permm#Прокурорская проверка
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