В Прикамье на пожаре нашли труп 25-летнего мужчины с ножевыми ранениями

Posted 21 ноября 2015, 08:46
Published 21 ноября 2015, 08:46
Modified 2 марта 2023, 16:43
Updated 2 марта 2023, 16:43
18 ноября 2015 года в поселке Кормовище Лысьвенского района во время тушения пожара в котельной фермерского хозяйства, сотрудники МЧС обнаружили труп 25-летнего мужчины. Судмедэкспертиза подтвердила, что причина смерти — колото-резанные раны груди, сообщает следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Уже на следующий день, 19 ноября, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 36-летний житель поселка. По версии следствия, они вместе с убитым выпивали в котельной. После между ними разгорелась ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а подозреваемый скрылся.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается.