В Прикамье на пожаре нашли труп 25-летнего мужчины с ножевыми ранениями

Уже на следующий день, 19 ноября, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 36-летний житель поселка. По версии следствия, они вместе с убитым выпивали в котельной. После между ними разгорелась ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а подозреваемый скрылся.