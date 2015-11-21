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Posted 21 ноября 2015, 08:46

Published 21 ноября 2015, 08:46

Modified 2 марта 2023, 16:43

Updated 2 марта 2023, 16:43

В Прикамье на пожаре нашли труп 25-летнего мужчины с ножевыми ранениями

В Прикамье на пожаре нашли труп 25-летнего мужчины с ножевыми ранениями

21 ноября 2015, 08:46
Фото: Properm.ru
Сюжет
Жесть
Подозреваемый в убийстве был задержан на следующий день.

18 ноября 2015 года в поселке Кормовище Лысьвенского района во время тушения пожара в котельной фермерского хозяйства, сотрудники МЧС обнаружили труп 25-летнего мужчины. Судмедэкспертиза подтвердила, что причина смерти — колото-резанные раны груди, сообщает следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Уже на следующий день, 19 ноября, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 36-летний житель поселка. По версии следствия, они вместе с убитым выпивали в котельной. После между ними разгорелась ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а подозреваемый скрылся.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия#Жесть
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