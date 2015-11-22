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Posted 22 ноября 2015, 09:59

Published 22 ноября 2015, 09:59

Modified 2 марта 2023, 16:43

Updated 2 марта 2023, 16:43

В Прикамье в результате взрыва газа сгорел жилой дом. Двое человек получили травмы и ожоги

В Прикамье в результате взрыва газа сгорел жилой дом. Двое человек получили травмы и ожоги

22 ноября 2015, 09:59
Фото: Properm.ru.
Причиной взрыва стало то, что мужчины решили произвести замену 50-ти литрового газового баллона. Баллон находился в метре от газовой плиты, в доме к тому же топилась печка.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю сообщает, что 21 ноября в деревне Ивучево Юсьвенского района произошел взрыв газа, есть двое пострадавших, оба госпитализированы с серьезными травмами и ожогами.

Установлено, что пострадавшие — двое мужчин 57-и и 32-х лет — решили произвести замену 50-ти литрового газового баллона, находившегося на кухне в метре от газовой плиты. В ходе замены газового баллона в результате износа гайки редуктора, редуктор выбило и произошла утечка газа. На кухне в это время топилась печь. Произошел взрыв газопаровоздушной смеси с последующим возгоранием.

В результате пожара сгорел дом с надворными постройками. Хозяйка покинула дом и не пострадала, мужчины с многочисленными ожогами были госпитализированы.

Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового газового устройства.

#Происшествия
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