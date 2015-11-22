В Прикамье в результате взрыва газа сгорел жилой дом. Двое человек получили травмы и ожоги

Установлено, что пострадавшие — двое мужчин 57-и и 32-х лет — решили произвести замену 50-ти литрового газового баллона, находившегося на кухне в метре от газовой плиты. В ходе замены газового баллона в результате износа гайки редуктора, редуктор выбило и произошла утечка газа. На кухне в это время топилась печь. Произошел взрыв газопаровоздушной смеси с последующим возгоранием.