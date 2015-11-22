В «Росгосстрах» рассказали о причинах отказа в выплате страховки матери девочки, скончавшейся в Германии

Posted 22 ноября 2015, 08:40
Published 22 ноября 2015, 08:40
Modified 2 марта 2023, 16:43
Updated 2 марта 2023, 16:43
Смерть школьницы из Перми, уехавшей на лечение в Германию, не является страховым случаем, поэтому «Росгосстрах», заключивший договор о страховании с матерью девочки, не может выплатить компенсации на оплату транспортировки ее тела и проведенной операции. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
«К моменту выезда из России ей было проведено три курса химиотерапии, дальняя и изнурительная поездка ей была противопоказана. Мать девушки перед вылетом в Германию приобрела стандартный полис выезжающих за рубеж, скрыв от страховщика состояние здоровья дочери. В Германии здоровье девушки ухудшилось, она была госпитализирована. В больнице ей была проведена операция, но через сутки она скончалась», — сообщил подробности собеседник агентства, знакомый с ситуацией.
Комментируя обстоятельства случившегося, он подчеркнул, что «онкозаболевание является прямым и бесспорным исключением из правил страхования выезжающих за рубеж и правил добровольного медицинского страхования».
По его данным, по случаю, который нельзя квалифицировать как страховое событие, Росгосстраху был выставлен общий счет в 27 тыс. евро. По оценке источника, стоимость репатриации из Германии на родину погибшего специальным бортом оценивается примерно в 40 тыс. долларов.
Представитель Росгосстраха подтвердил, что в правилах выезжающих за рубеж прямо записано, что обращения, связанные с оказанием помощи при онкозаболеваниях (включая смерть), относится к исключениям.
Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 19 ноября в Германи умерла школьница из Перми, уехавшая туда на лечение. На данный момент остро стоит вопрос об оплате транспортировки тела девочки в Россию. На сайте уполномоченного по правам ребнка в Пермском крае опубликованы реквизиты счета, открытого для сбора средств на оплату транспортировки.