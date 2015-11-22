В «Росгосстрах» рассказали о причинах отказа в выплате страховки матери девочки, скончавшейся в Германии

«К моменту выезда из России ей было проведено три курса химиотерапии, дальняя и изнурительная поездка ей была противопоказана. Мать девушки перед вылетом в Германию приобрела стандартный полис выезжающих за рубеж, скрыв от страховщика состояние здоровья дочери. В Германии здоровье девушки ухудшилось, она была госпитализирована. В больнице ей была проведена операция, но через сутки она скончалась», — сообщил подробности собеседник агентства, знакомый с ситуацией.