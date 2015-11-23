ДТП автобуса и грузовика на Чусовском мосту спровоцировало большую пробку

Как сообщает ГУ ГИБДД по Пермскому краю, в сторону Березников ехал 42-летний водитель автобуса «Сетра». На 23 километре пути он, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал на встречную полосу, где врезался в фуру «Мерседес». В результате ДТП пострадала 15-летняя девочка, ехавшая в автобусе. Больше никто не пострадал.