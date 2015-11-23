ДТП автобуса и грузовика на Чусовском мосту спровоцировало большую пробку

Posted 23 ноября 2015, 09:21
Published 23 ноября 2015, 09:21
Modified 2 марта 2023, 16:43
Updated 2 марта 2023, 16:43
Вчера, 22 ноября около 18:00 часов на Чусовском мосту произошло ДТП с участием автобуса и грузовика.
Как сообщает ГУ ГИБДД по Пермскому краю, в сторону Березников ехал 42-летний водитель автобуса «Сетра». На 23 километре пути он, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал на встречную полосу, где врезался в фуру «Мерседес». В результате ДТП пострадала 15-летняя девочка, ехавшая в автобусе. Больше никто не пострадал.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. На месте аварии образовалась многокилометровая пробка.
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Фото: ГУ ГИБДД по Пермскому краю