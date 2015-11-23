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Posted 23 ноября 2015, 09:21

Published 23 ноября 2015, 09:21

Modified 2 марта 2023, 16:43

Updated 2 марта 2023, 16:43

ДТП автобуса и грузовика на Чусовском мосту спровоцировало большую пробку

ДТП автобуса и грузовика на Чусовском мосту спровоцировало большую пробку

23 ноября 2015, 09:21
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
В результате ДТП пострадала 15-летняя девочка, ехавшая в автобусе. Больше никто не пострадал.

Вчера, 22 ноября около 18:00 часов на Чусовском мосту произошло ДТП с участием автобуса и грузовика.

Как сообщает ГУ ГИБДД по Пермскому краю, в сторону Березников ехал 42-летний водитель автобуса «Сетра». На 23 километре пути он, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал на встречную полосу, где врезался в фуру «Мерседес». В результате ДТП пострадала 15-летняя девочка, ехавшая в автобусе. Больше никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. На месте аварии образовалась многокилометровая пробка.

Фото: ГУ ГИБДД по Пермскому краю
#Авто#Дтп
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