Владимир Путин распорядился провести заседание президиума Госсовета РФ в Перми

Напомним, в пятницу «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник, близкий к полпредству, уточнил, что визит президента в Прикамье 24 ноября не состоится. По данным издания, Путин отменил поездку в Пермь ради мероприятия, более масштабного по значимости.