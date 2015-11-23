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Posted 23 ноября 2015, 08:13

Published 23 ноября 2015, 08:13

Modified 2 марта 2023, 16:43

Updated 2 марта 2023, 16:43

Владимир Путин распорядился провести заседание президиума Госсовета РФ в Перми

23 ноября 2015, 08:13
Мероприятие запланировано на 24 ноября. Приезд президента в Пермский край маловероятен.

Президент России Владимир Путин распорядился провести 24 ноября в Перми заседание президиума Государственного совета РФ. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, мероприятие будет посвящено реализации государственной политики в сфере импортозамещения в субъектах РФ. Распоряжение было подписано 21 ноября.

В приемной президента по Пермскому краю корреспонденту Properm.ru сообщили, что информации о приезде Владимира Путина в Пермь нет.

Госсовет Российской Федерации формируется для решения оперативных вопросов. Состав президиума меняется раз в полгода, определяет его президент. Председателем является глава государства, но заседание может проводится в его отсутствии.

Напомним, в пятницу «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник, близкий к полпредству, уточнил, что визит президента в Прикамье 24 ноября не состоится. По данным издания, Путин отменил поездку в Пермь ради мероприятия, более масштабного по значимости.

#Политика
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