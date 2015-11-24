Банк «Связной» лишился лицензии: «Было понятно, что вечно работать в таком режиме не получится»

Posted 24 ноября 2015, 06:28
Published 24 ноября 2015, 06:28
Modified 2 марта 2023, 16:43
Updated 2 марта 2023, 16:43
Центробанк сегодня, 24 ноября, отозвал лицензию у банка «Связной». Поводом для этого стали нарушения банковского законодательства и нормативных актов ЦБ в части недооценки кредитного риска.
Согласно данным отчетности, по величине активов банк «Связной» на 1 ноября 2015 занимал 150 место в банковской системе России.
Банк «Связной» в своем официальном аккаунте в Facebook прокомментировал отзыв лицензии: «Нам очень грустно от того, что наша история закончилась именно так. За первые два-три года работы мы превратились в одного из крупнейшего игрока российской банковской розницы.В скучном мире постсоветского банкинга яркий и дружелюбный Связной Банк был настоящим откровением. За это банк должен быть благодарен своим клиентам, мнение которых мотивировало нашу команду к тому, чтобы делать продукты и услуги более выгодными лучше, бизнес-процессы — более простыми и эффективными, общение с банком — более удобным».