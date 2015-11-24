properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября 2015, 06:28

Published 24 ноября 2015, 06:28

Modified 2 марта 2023, 16:43

Updated 2 марта 2023, 16:43

Банк «Связной» лишился лицензии: «Было понятно, что вечно работать в таком режиме не получится»

24 ноября 2015, 06:28
Наталья Варламова
Кредитная организация занимала 150 место в России по величине активов.

Центробанк сегодня, 24 ноября, отозвал лицензию у банка «Связной». Поводом для этого стали нарушения банковского законодательства и нормативных актов ЦБ в части недооценки кредитного риска.

Из официального сообщения Центробанка:— В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал). Ввиду низкого качества активов осуществление процедуры финансового оздоровления банка с привлечением государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» на разумных экономических условиях не представлялось возможным. В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк «Связной» на 1 ноября 2015 занимал 150 место в банковской системе России.

Банк «Связной» в своем официальном аккаунте в Facebook прокомментировал отзыв лицензии: «Нам очень грустно от того, что наша история закончилась именно так. За первые два-три года работы мы превратились в одного из крупнейшего игрока российской банковской розницы.В скучном мире постсоветского банкинга яркий и дружелюбный Связной Банк был настоящим откровением. За это банк должен быть благодарен своим клиентам, мнение которых мотивировало нашу команду к тому, чтобы делать продукты и услуги более выгодными лучше, бизнес-процессы — более простыми и эффективными, общение с банком — более удобным».

Из официального сообщения банка «Связной»:— Первым большим испытанием для Связного Банка стали последствия газетной заметки о проблемах нашего акционера, его возможном дефолте и последующей санации нашего банка. Клиенты банка забрали треть размещенных вкладов за неделю. Через месяц случился новый кризис — уже на уровне всей финансовой системы страны. В последние две недели 2014 года настроение в нашем банке было совсем не новогодним — вместо планирования каникул менеджмент банка должен был ежеминутно решать новые задачи по удержанию стремительно тающей ликвидности. Новый рабочий год мы встретили с решимостью и профессиональным азартом — нам стало интересно, как мы сможем справиться с кризисной ситуацией. Мы приняли ряд радикальных решений, которые и позволили нам работать вопреки прогнозам скептиков еще почти целый год. Впрочем, идеализировать эти одиннадцать месяцев тоже не хочется — изначально было понятно, что вечно работать в таком режиме не получится.
#Мнения#Банки#Отзыв лицензии#Связной-банк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика