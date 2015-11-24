Банк «Связной» лишился лицензии: «Было понятно, что вечно работать в таком режиме не получится»

Банк «Связной» в своем официальном аккаунте в Facebook прокомментировал отзыв лицензии: «Нам очень грустно от того, что наша история закончилась именно так. За первые два-три года работы мы превратились в одного из крупнейшего игрока российской банковской розницы.В скучном мире постсоветского банкинга яркий и дружелюбный Связной Банк был настоящим откровением. За это банк должен быть благодарен своим клиентам, мнение которых мотивировало нашу команду к тому, чтобы делать продукты и услуги более выгодными лучше, бизнес-процессы — более простыми и эффективными, общение с банком — более удобным».