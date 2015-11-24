«Где вы видели в России рыночную экономику? Она базируется на конкуренции, наша — на коррупции»

Первый вариант — это ждать, когда поднимутся цены на нефть. Это основной вариант, с помощью которого Россия решила свои экономические проблемы в 2000 и 2009 годах. Вопрос в том, сколько ждать? Если рассматривать цены на нефть в историческом ракурсе, то можно заметить, что до 1973 года серьезных колебаний нефтяных цен не было. С 1973 по 1985 год наблюдался период высоких цен на нефть. Затем с 1986 по 1999 год был период низких цен на нефть. С 2000 года по 2013 вновь период высоких цен, но с кратковременным падением в 2008 году. В 2014 году начался новый период низких цен на нефть. Понятно, что цены рано или поздно поднимутся, все-таки нефть — это ограниченный ресурс. Дождемся ли?