«Где вы видели в России рыночную экономику? Она базируется на конкуренции, наша — на коррупции»

Posted 24 ноября 2015, 05:00
Published 24 ноября 2015, 05:00
Modified 2 марта 2023, 16:43
Updated 2 марта 2023, 16:43
Директор Центра прикладной экономики Юрий Белоусов разбирает, что скрывается за понятием «экономический кризис» и приходит к выводу, что лучше использовать понятие «деловой цикл» и его четыре фазы. Однако и это определение не всегда применимо к современной России. Почему — читайте в авторской колонке известного пермского экономиста.
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Очень модно сегодня рассуждать об экономическом кризисе. Писать на эту тему можно что угодно. Кто-то считает, что кризис будет длительным и худшее еще впереди. Кто-то уверен, что пик кризиса достигнут, даже пройден, еще чуть-чуть и опять наступит долгожданная стабильность. Есть даже мнение, что кризис в России — это просто выдумки американских пропагандистов. А еще есть теория, что Россия сейчас не в кризисе, а в точке бифуркации. Для тех, кто не понял, это значит, что Россия находится в точке, в которой система становится неустойчивой относительно флуктуаций. Надеюсь, всё стало понятно.
Как видите, с кризисом всё не так просто. Почему по одному вопросу высказываются такие разные точки зрения? Может быть, люди по-разному трактуют один и тот же термин, а именно, «экономический кризис»? Давайте разбираться.
Сам термин «экономический кризис» пришел к нам из политэкономии капитализма. И носил этот термин больше идеологический смысл, чем экономический. То есть, капитализм, в отличие от социализма, всегда сопровождается таким нехорошим явлением, как кризисы. Так учили всех школьников и студентов в СССР. А вот студентам-экономистам давали более глубокие знания. Они должны были знать про фазы кризиса, про роль кризиса в регулировании рыночной экономики. Но были некоторые проблемы с терминологией, так как кризис имел двоякое значение. Во-первых, кризисом назывался весь деловой цикл, включающий четыре фазы. Во-вторых, кризисом называлась одна из фаз кризиса, а именно, фаза спада. Сейчас эту фазу чаще всего называют «рецессией».
Политэкономия капитализма канула в лету, а термин «экономический кризис» остался. В специальной научной литературе он практически не используется, а вот в разговорной речи присутствует. Было бы справедливо в словарях объяснение термина «экономический кризис» сопровождать пометкой «устаревший термин» и рекомендовать применять его только в разговорной речи для усиления негативного эмоционального воздействия.
Вместо термина «экономический кризис» следует использовать понятие «деловой цикл». Он включает в себя четыре фазы: спад (или рецессия, а в старых терминах сам кризис), дно (или депрессия), подъем и пик. Каждая фаза является порождением предыдущей и создает предпосылки для последующей. Ни одну фазу нельзя пропустить, но продолжительность фаз может быть совершенно различной. Например, на низшей фазе экономика может находиться как несколько месяцев, так и несколько лет.
Так что же происходит сейчас с российской экономикой? На какой фазе делового цикла она находится? На фазе спада (рецессии)? Признаки этого есть, например, снижение основных экономических показателей, таких как ВВП или объем промышленного производства. Но другие признаки противоречат этому. Должна, например, расти безработица, а она не растет. Цены должны снижаться, а они растут. На этой стадии, как и на фазе депрессии, все страны борются с дефляцией, а мы боремся с инфляцией.
В общем, возникает полная неразбериха. И правильно. Нельзя российскую экономику описывать терминами рыночной экономики. Где вы видели в России рыночную экономику? Рыночная экономика базируется на конкуренции, наша — на коррупции. В рыночной экономике основной регулятор — это невидимая рука рынка. В нашей экономике эта рука очень хорошо видна, а часто — еще и часы на ней стоимостью в треть федерального бюджета.
Сейчас мировая экономика находится в спокойной ситуации. Проблемы только в России. Как мы планируем решать наши проблемы? Есть три основных варианта.
Первый вариант — это ждать, когда поднимутся цены на нефть. Это основной вариант, с помощью которого Россия решила свои экономические проблемы в 2000 и 2009 годах. Вопрос в том, сколько ждать? Если рассматривать цены на нефть в историческом ракурсе, то можно заметить, что до 1973 года серьезных колебаний нефтяных цен не было. С 1973 по 1985 год наблюдался период высоких цен на нефть. Затем с 1986 по 1999 год был период низких цен на нефть. С 2000 года по 2013 вновь период высоких цен, но с кратковременным падением в 2008 году. В 2014 году начался новый период низких цен на нефть. Понятно, что цены рано или поздно поднимутся, все-таки нефть — это ограниченный ресурс. Дождемся ли?
Второй вариант — это призвать на помощь население России. Для этого нужно провести девальвацию рубля, запустить инфляцию, обесценить все накопления населения в рублях, но повысить конкурентоспособность российских предприятий. Метод этот надежный и испытанный. Применялся он в 1998 году. Применялся в 2008 году. И оба раза дал эффект. Конечно, не очень большой, не решающий, но эффект был. Этот же метод уже был использован в прошлом, 2014 году, но дал очень небольшой эффект. Применить этот метод еще раз, как призывают некоторые экономисты, — это значит еще понизить жизненный уровень населения, который и так падает, а будет ли эффект, непонятно.
Третий вариант — это попытаться реализовать экономические механизмы, которые много лет озвучивают руководители нашего государства. А именно, создать хороший инвестиционный климат, кардинально снизить уровень коррупции, провести модернизацию экономической системы, повысить эффективность бюджетной системы, создать условия для развития малого бизнеса, обеспечить независимость судебной системы, повысить роль науки и так далее и тому подобное. Об этом говорилось тысячи раз с самых разнообразных трибун. Может быть, кто-нибудь начнет это реализовывать?
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