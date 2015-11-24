Житель Екатеринбурга предложил собирать налоги с церквей

Posted 24 ноября 2015, 06:13
Published 24 ноября 2015, 06:13
Modified 2 марта 2023, 16:43
Updated 2 марта 2023, 16:43
Житель Екатеринбурга Николай Петров опубликовал в сети петицию, призывающую собирать налог с церквей. Поводом стало введение в России платы за проезд по федеральным трассам для грузовиков массой свыше 12 тонн.
По мнению автора петиции, сейчас религиозные организации не платят следующие виды налогов:
Церкви пользуются государственными услугами за счет налогоплательщиков. При этом они занимаются торговлей свечами по завышенным ценам, ювелирными украшениями, а также предоставляют платные услуги в виде обрядов.
«Церковь не оказывает никакого положительного влияния на развитие страны, экономики, науки и т. д., что подтверждается многочисленными научными исследованиями. Более того, на протяжении всей истории религиозные институты только препятствовали развитию науки, общества, разрушая и сжигая научные лаборатории, а также, пользуясь влиянием на государственную власть, уничтожали, ссылали ученых, писателей и других «неверных», — уточняет автор.
По его мнению, финансированием церквей могут заниматься верующие, а религиозные организации следует признать коммерческими структурами и обязать платить все соответствующие налоги.
Петиция адресована президенту России, в Совет федерации, правительству и госдуме РФ. За 14 часов под петицией подписались почти три тысячи человек.