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Posted 24 ноября 2015, 06:13

Published 24 ноября 2015, 06:13

Modified 2 марта 2023, 16:43

Updated 2 марта 2023, 16:43

Житель Екатеринбурга предложил собирать налоги с церквей

Житель Екатеринбурга предложил собирать налоги с церквей

24 ноября 2015, 06:13
Фото: Properm.ru.
«Религиозные организации активно занимаются торговлей свечами и ювелирными украшениями, а также предоставляют платные магические услуги», - считает Николай Петров, который опубликовал петицию, возмутившись сбором налогов с дальнобойщиков.

Житель Екатеринбурга Николай Петров опубликовал в сети петицию, призывающую собирать налог с церквей. Поводом стало введение в России платы за проезд по федеральным трассам для грузовиков массой свыше 12 тонн.

Николай Петров, житель Екатеринбурга: Как думаете, почему дальнобойщики, покупающие дорогой грузовик в кредит, работающие как волы, нередко рискующие на наших дорогах не только техникой, но и жизнью, должны платить аж три налога только на своего железного коня (сотни тысяч рублей в год на один грузовик), а церковь, не делающая ничего, кроме продажи свечек, ювелирки и магических услуг, не платит ни одного? При этом пользуется пожарными и другими службами, которых содержат налогоплательщики. Предлагаю обязать церковь платить все налоги на общих основаниях.

По мнению автора петиции, сейчас религиозные организации не платят следующие виды налогов:

  • Земельный налог на земельные участки со зданиями религиозного и благотворительного назначения (Налоговый кодекс РФ ст. 395 п. 4). Фактически эти земли используются для размещения на них учреждений, в которых ведется торговля.
  • Налог на имущество, используемого для религиозной деятельности (Налоговый кодекс РФ ст. 381 п. 2). Фактически, данное имущество — здания, сооружения и пр. используется для организации в них коммерческой деятельности по продаже товаров и услуг религиозного назначения.
  • Налог на прибыль от доходов, полученных в связи с совершением религиозных обрядов и церемоний и от реализации религиозной литературы и предметов религиозного назначения (Налоговый кодекс РФ ст. 251 п. 1 пп. 27).

Церкви пользуются государственными услугами за счет налогоплательщиков. При этом они занимаются торговлей свечами по завышенным ценам, ювелирными украшениями, а также предоставляют платные услуги в виде обрядов.

«Церковь не оказывает никакого положительного влияния на развитие страны, экономики, науки и т. д., что подтверждается многочисленными научными исследованиями. Более того, на протяжении всей истории религиозные институты только препятствовали развитию науки, общества, разрушая и сжигая научные лаборатории, а также, пользуясь влиянием на государственную власть, уничтожали, ссылали ученых, писателей и других «неверных», — уточняет автор.

По его мнению, финансированием церквей могут заниматься верующие, а религиозные организации следует признать коммерческими структурами и обязать платить все соответствующие налоги.

Петиция адресована президенту России, в Совет федерации, правительству и госдуме РФ. За 14 часов под петицией подписались почти три тысячи человек.

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