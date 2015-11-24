Житель Екатеринбурга предложил собирать налоги с церквей

«Церковь не оказывает никакого положительного влияния на развитие страны, экономики, науки и т. д., что подтверждается многочисленными научными исследованиями. Более того, на протяжении всей истории религиозные институты только препятствовали развитию науки, общества, разрушая и сжигая научные лаборатории, а также, пользуясь влиянием на государственную власть, уничтожали, ссылали ученых, писателей и других «неверных», — уточняет автор.