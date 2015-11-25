«Газпром газораспределение Пермь» напоминает об опасности самовольных работ с газооборудованием

«В последнее время мы все чаще слышим о несчастных случаях, произошедших при пользовании газовыми приборами, узнаем о взрывах газа в жилых домах, в результате которых страдают ни в чем не повинные люди. И в первую очередь это свидетельствует о том, что наряду с другими факторами люди стали чаще самостоятельно выполнять перепланировку и переоборудование в квартирах, сносить перегородки, переставлять оборудование и газовые плиты, подключать их к трубопроводам, не зная, а порой даже сознательно игнорируя установленный законодательством порядок и правила проведения данных работ», — говорит директор Пермского филиала компании «Газпром газораспределение Пермь» Виталий Гаврилов.