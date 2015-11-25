«Газпром газораспределение Пермь» напоминает об опасности самовольных работ с газооборудованием

Posted 25 ноября 2015, 04:00
Published 25 ноября 2015, 04:00
Modified 2 марта 2023, 16:42
Updated 2 марта 2023, 16:42
Пермяки иногда собственноручно переставляют и меняют газовое оборудование, а также врезаются в действующую систему газоснабжения жилых домов и квартир.
К примеру, недавно в Свердловском районе Перми в доме по ул. Красноармейской, 43 газовиками было обнаружено сразу несколько нарушений. В одной из квартир хозяева в ходе перестановки своими силами подключили газовую плиту. В другой квартире с массой ошибок жильцами самовольно был установлен счётчик учёта газа. Ещё в одной квартире газопровод, в том числе, кран на опуске, были закрыты фальшстеной — без возможности доступа. Не трудно предположить, чем бы могли обернуться эти нарушения.
«В последнее время мы все чаще слышим о несчастных случаях, произошедших при пользовании газовыми приборами, узнаем о взрывах газа в жилых домах, в результате которых страдают ни в чем не повинные люди. И в первую очередь это свидетельствует о том, что наряду с другими факторами люди стали чаще самостоятельно выполнять перепланировку и переоборудование в квартирах, сносить перегородки, переставлять оборудование и газовые плиты, подключать их к трубопроводам, не зная, а порой даже сознательно игнорируя установленный законодательством порядок и правила проведения данных работ», — говорит директор Пермского филиала компании «Газпром газораспределение Пермь» Виталий Гаврилов.
Случай с самовольным подключением газового оборудования в доме по ул. Красноармейская, 43, к сожалению, не единственный в этом году. С начала 2015 года в Перми зафиксировано порядка 40 происшествий из-за подключения газовых плит самими хозяевами квартир, в том числе, с плачевными последствиями.
Специалисты «Газпром газораспределение Пермь» напоминают: все работы по монтажу и демонтажу газопроводов, установке новых или перестановке имеющихся газовых приборов, их присоединению к газопроводам имеет право выполнять исключительно специализированная организация.
В Перми работы по замене, установке, переносу газового оборудования выполняет стопроцентная «дочка» компании «Газпром газораспределение Пермь» — ООО «Регионгазсервис». Получить необходимую консультацию или пригласить специалиста можно по телефону 8–800–3000–104 в рабочее время.