Happy End. Собака, провалившаяся под лед в Кунгуре, вернулась домой

История о спасении в Кунгуре собаки, провалившейся под лед, имеет счастливое продолжение. Как выяснилось, у попавшего в беду животного есть хозяева. Собаку зовут Бона, и она сбежала из дома несколько дней назад. Увидев сообщения о спасательной операции, хозяева попросили жителей Кунгура сообщить им о местонахождении их питомца. Так Бона вернулась домой.