Happy End. Собака, провалившаяся под лед в Кунгуре, вернулась домой

Posted 25 ноября 2015, 04:33
Published 25 ноября 2015, 04:33
Modified 2 марта 2023, 16:42
Updated 2 марта 2023, 16:42
История о спасении в Кунгуре собаки, провалившейся под лед, имеет счастливое продолжение. Как выяснилось, у попавшего в беду животного есть хозяева. Собаку зовут Бона, и она сбежала из дома несколько дней назад. Увидев сообщения о спасательной операции, хозяева попросили жителей Кунгура сообщить им о местонахождении их питомца. Так Бона вернулась домой.
Напомним, 24 ноября около 9:35 в Кунгурскую городскую службу спасения поступил необычный вызов. Очевидцы сообщили, что на Машанавской пристани под лед провалилась собака. Пытаясь выбраться, она залаяла, что и спасло ей жизнь. Прохожие заметили животное и вызвали спасателей.