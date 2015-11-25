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Posted 25 ноября 2015, 04:33

Published 25 ноября 2015, 04:33

Modified 2 марта 2023, 16:42

Updated 2 марта 2023, 16:42

Happy End. Собака, провалившаяся под лед в Кунгуре, вернулась домой

25 ноября 2015, 04:33
Хозяева нашли ее, увидев сообщения о спасении своего питомца из холодного плена.

История о спасении в Кунгуре собаки, провалившейся под лед, имеет счастливое продолжение. Как выяснилось, у попавшего в беду животного есть хозяева. Собаку зовут Бона, и она сбежала из дома несколько дней назад. Увидев сообщения о спасательной операции, хозяева попросили жителей Кунгура сообщить им о местонахождении их питомца. Так Бона вернулась домой.

Напомним, 24 ноября около 9:35 в Кунгурскую городскую службу спасения поступил необычный вызов. Очевидцы сообщили, что на Машанавской пристани под лед провалилась собака. Пытаясь выбраться, она залаяла, что и спасло ей жизнь. Прохожие заметили животное и вызвали спасателей.

#Происшествия
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