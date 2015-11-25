Владимир Путин о двигателе ПД-14: «Это большое событие в отечественной промышленности»

Posted 25 ноября 2015, 12:00
Published 25 ноября 2015, 12:00
Modified 2 марта 2023, 16:42
Updated 2 марта 2023, 16:42
В работе заседания принимает участие губернатор Пермского края Виктор Басаргин.
Отметим, перед началом мероприятия глава Прикамья и управляющий директор — генеральный конструктор пермского предприятия ОАО «Авиадвигатель» Александр Иноземцев презентовали Президенту страны Владимиру Путину новый двигатель ПД-14.
Открывая заседание президиума, глава государства отметил необходимость «наладить массовый выпуск именно качественной российской продукции, причём по приемлемой, экономически обоснованной цене, способной на равных конкурировать с зарубежными аналогами как на внутреннем, так и на внешнем рынке».
В этой связи Президент РФ Владимир Путин поздравил прикамских промышленников с важным событием — созданием двигателя ПД-14.
«За почти тридцатилетнюю историю нашего двигателестроения такого события, которое мы имеем сегодня, не было (если сказать поточнее, 29 лет). Событие, которое произошло совсем недавно и прошло как‑то незаметно — это создание нашего нового двигателя «ПД-14», который изначально планировался как базовый для нового нашего самолёта «МС-21», но фактически он предусмотрен для всей линейки нашей авиации, найдёт своё применение, уверен, и на газоперекачивающих станциях, и на других объектах, где необходимы такие агрегаты. Это большое событие в отечественной промышленности, в отечественном авиастроении, в двигателестроении. Поздравляю вас», — сказал Владимир Путин.
Напомним, сегодня Пермский край переходит к активной фазе запуска на предприятиях кластера «Новый Звездный» серийного производства авиадвигателей ПД-14 и ракетных двигателей РД-191.