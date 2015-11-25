properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября 2015, 12:00

Published 25 ноября 2015, 12:00

Modified 2 марта 2023, 16:42

Updated 2 марта 2023, 16:42

Владимир Путин о двигателе ПД-14: «Это большое событие в отечественной промышленности»

Владимир Путин о двигателе ПД-14: «Это большое событие в отечественной промышленности»

25 ноября 2015, 12:00
Фото: Properm.ru.
Сегодня в Нижнем Тагиле проходит заседание президиума Госсовета, посвященное вопросам импортозамещения.

В работе заседания принимает участие губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

Отметим, перед началом мероприятия глава Прикамья и управляющий директор — генеральный конструктор пермского предприятия ОАО «Авиадвигатель» Александр Иноземцев презентовали Президенту страны Владимиру Путину новый двигатель ПД-14.

Открывая заседание президиума, глава государства отметил необходимость «наладить массовый выпуск именно качественной российской продукции, причём по приемлемой, экономически обоснованной цене, способной на равных конкурировать с зарубежными аналогами как на внутреннем, так и на внешнем рынке».

В этой связи Президент РФ Владимир Путин поздравил прикамских промышленников с важным событием — созданием двигателя ПД-14.

«За почти тридцатилетнюю историю нашего двигателестроения такого события, которое мы имеем сегодня, не было (если сказать поточнее, 29 лет). Событие, которое произошло совсем недавно и прошло как‑то незаметно — это создание нашего нового двигателя «ПД-14», который изначально планировался как базовый для нового нашего самолёта «МС-21», но фактически он предусмотрен для всей линейки нашей авиации, найдёт своё применение, уверен, и на газоперекачивающих станциях, и на других объектах, где необходимы такие агрегаты. Это большое событие в отечественной промышленности, в отечественном авиастроении, в двигателестроении. Поздравляю вас», — сказал Владимир Путин.

Напомним, сегодня Пермский край переходит к активной фазе запуска на предприятиях кластера «Новый Звездный» серийного производства авиадвигателей ПД-14 и ракетных двигателей РД-191.

#Бизнес#Контракт-губернатор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика