Владимир Путин о двигателе ПД-14: «Это большое событие в отечественной промышленности»

«За почти тридцатилетнюю историю нашего двигателестроения такого события, которое мы имеем сегодня, не было (если сказать поточнее, 29 лет). Событие, которое произошло совсем недавно и прошло как‑то незаметно — это создание нашего нового двигателя «ПД-14», который изначально планировался как базовый для нового нашего самолёта «МС-21», но фактически он предусмотрен для всей линейки нашей авиации, найдёт своё применение, уверен, и на газоперекачивающих станциях, и на других объектах, где необходимы такие агрегаты. Это большое событие в отечественной промышленности, в отечественном авиастроении, в двигателестроении. Поздравляю вас», — сказал Владимир Путин.